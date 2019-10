Sembra non avere fine la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Puntata dopo puntata il loro capitolo si arricchisce di fatti sempre nuovi. Dopo tanti ripensamenti, dopo aver partecipato anche a Temptation Island, dopo le tante lacrime di Ida in studio, era arrivata inaspettata la lettera scritta da Riccardo Guarnieri dove confessava di essere ancora innamorato di Ida e di voler provare a ricominciare.

Inattesa, la risposta di Ida Platano che, stando alle anticipazioni inerenti la puntata che andrà in onda la settimana prossima, avrebbe detto di essersi resa conto di non amare più Riccardo. Guarnieri infatti, avrebbe lasciato lo studio in lacrime. E lo stesso avrebbe fatto Ida. Ora, a distanza di una settimana dalla registrazione della puntata, giungono nuovi ed inaspettati sviluppi tra di loro. Vediamo, stando alle anticipazioni di alcuni siti di Gossip quello che sarebbe successo tra i due in puntata.

Anticipazioni Uomini e Donne, a sorpresa Ida e Riccardo sono tornati insieme

È stata registrata ieri pomeriggio (giovedì 17 ottobre), una nuova puntata di Uomini e Donne dedicata agli over. Gli occhi erano puntati, naturalmente, sui protagonisti del momento: Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Ida, inaspettatamente, aveva deciso, qualche giorno fa, di mettere un punto definitivo alla loro storia. Secondo quello che sarebbe successo ieri nel corso della registrazione, sembra proprio che tra i due sarebbe tutt'altro che finita.

Dopo che Riccardo, la scorsa settimana, ha lasciato lo studio in lacrime, Ida lo avrebbe raggiunto in stazione chiedendogli di fermarsi per un saluto. Riccardo le avrebbe detto che non poteva e che si sarebbero visti poi in settimana a Roma. Così è stato. Qualche giorno dopo si sono incontrati. Hanno parlato e hanno dormito insieme tutta la notte mano nella mano. Tra di loro però non sarebbe successo niente.

Nessun bacio, nessun contatto fisico. Per questo, Ida ritiene giusto uscire con lui per provare a viversi di nuovo. Prima, però, Ida vorrebbe un chiarimento con Armando. La donna ci sarebbe rimasta male per le parole usate da lui durante la puntata precedente. L'uomo aveva detto di sentirsi usato da Ida perchè lei, in realtà, sapeva di essere ancora innamorata di Riccardo. La discussione è andata per le lunghe.

Si è intromessa, come al solito, Barbara che non ha perso l'occasione per inveire contro Armando. A questo punto, Riccardo, stanco delle chiacchiere, ha invitato Ida a ballare sulle note della canzone di Alberto Urso "E poi ti penti," brano scelto dallo stesso Riccardo perchè la loro storia si rispecchia in quelle parole. Durante il ballo, i due si sono baciati più volte. Questa volta durerà la loro storia d'amore?