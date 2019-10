Saranno tempi duri quelli che Lucia Alvarado dovrà affrontare nelle puntate di Una vita in onda da domenica 20 a sabato 26 ottobre. In tale periodo, infatti, la protagonista femminile della nuova stagione della telenovela, si troverà sola come non mai dopo la scoperta delle sue vere origini. Sia il Priore Espineira che Samuel mireranno alla sua ricca eredità mentre Padre Telmo cercherà di metterla in guardia sulle cattive intenzioni dell'Alday.

Appreso che la 'parente' è in realtà figlia dei Marchesi de Valmez, anche Felipe non sarà affatto convinto delle buone intenzioni del vicino di casa, che potrebbe mirare solo alla ricchezza della giovane per risolvere i suoi problemi economici. Le trame settimanali saranno ampiamente dedicate anche alla scoperta delle origini di Casilda, che lascerà il suo posto da domestica, e sarà accolta dalla famiglia Hidalgo.

Una Vita anticipazioni: i dubbi di Felipe su Samuel

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana si aprono con le insinuazioni di Padre Telmo che esprimerà a Lucia i sospetti su Samuel, da lui ritenuto l'assassino di Joaquin. Anche Felipe e Celia avranno un analogo consiglio per la loro parente, preoccupati per l'aggressione appena ricevuta dall'Alday. Ma la Alvarado non ascolterà tali parole e, al contrario, accetterà un invito a cena da parte di Samuel, sempre più deciso ad affettare i tempi per entrare in possesso dell'eredità.

Tale incontro verrà interrotto da Padre Telmo, su richiesta di Celia. Successivamente, Lucia si recherà dalla cugina per chiederle di non intromettersi nei suoi affari e durante la discussione si lascerà sfuggire di essere figlia dei Marchesi de Valmez. Sarà allora che Felipe aprirà gli occhi, temendo che le intenzioni di Samuel verso la giovane non siano affatto positive. Anche Padre Telmo non potrà restare a guardare e compirà una mossa avventata, scrivendo una lettera ad un giornalista locale al quale rivelerà il segreto di Lucia. Il giorno dopo, la notizia sarà su tutti i giornali e la Alvarado diventerà oggetto di malelingue, apostrofata da tutti come 'figlia del peccato'.

Trame Una Vita: Celia lascia il lavoro

Proseguendo con le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 20 al 26 ottobre, Casilda faticherà ad accettare di essere figlia di Maximiliano mentre Leonor insisterà con la madre, affinché accetti la giovane come un membro della propria famiglia. Nonostante i dubbi iniziali, sarà la stessa Rosina ad ufficializzare la scoperta con i vicini di casa, approfittando di una merenda alla Deliciosa per rivelare che Casilda è una Hidalgo.

Gli sviluppi non tarderanno ad arrivare: la giovane lascerà il suo lavoro di domestica, mentre Rosina e Leonor tenteranno di trasformarla in una signorina, ordinando nuovi abiti per lei in sartoria. Nel frattempo, però, Maria si preparerà a portare il suo piano, facendo in modo che la figlia subisca sempre più la sua influenza.