Non ci sarà certo da annoiarsi nelle puntate di Una vita in onda dal 6 al 12 ottobre, nelle quali nuove e vecchie trame si intrecceranno.

Terranno banco ancora i dubbi di Lucia dopo avere visto la croce in possesso della Marchesa di Valmez. Confrontatasi con Padre Telmo, la nuova protagonista si rivolgerà anche a Felipe che chiederà l'intervento di Joaquin. Il padrino di Lucia arriverà ad Acacias 38 e tenterà di eludere qualsiasi chiarimento.

Alla fine, però, non potrà che confessare la verità, ammettendo il legame tra Lucia e la famiglia nobile. Spazio anche a Trini, la cui gravidanza verrà finalmente accettata da Ramon, e al nuovo personaggio di Maria. La domestica di Higinio, il medico che ha salvato la vita a Liberto, sarà portatrice di un incredibile segreto che non piacerà affatto a Rosina.

Una Vita anticipazioni: Maria era l'amante di Maximiliano

Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana partono con la preoccupazione delle donne di Acacias 38 dopo avere scoperto che Padre Telmo ha teso una mano ad Ursula.

La dark lady sarà davvero cambiata come dice? Iñigo avrà dei sospetti su Higinio e ne parlerà con Leonor che non ricambierà la sua preoccupazione. Anche Liberto avrà il timore che il medico stia nascondendo qualcosa e tale ipotesi verrà confermata quando chiederà informazioni su di lui in ospedale ma nessuno lo conoscerà. Nel frattempo, dopo essersi trasferito nell'appartamento un tempo abitato da Arturo, Higinio darà una festa alla quale verranno invitati i vicini di casa.

In tale circostanza Rosina resterà sconvolta nel vedere Maria, la domestica del dottore e un tempo amante di Maximiliano. Convinta che la sua presenza non sia casuale, la madre di Leonor chiederà aiuto a Susana per liberarsi di lei, inscenando un furto alla sartoria.

La situazione economica di Samuel sarà intanto sempre più preoccupante, motivo per cui sarà costretto a rivolgersi all'usuraio Jimeno Batan per un prestito, le cui condizioni saranno a dir poco svantaggiose.

Trame Una Vita: Lucia scopre le sue vere origini

Nelle puntate di Una Vita in onda dal 6 al 12 ottobre, Ramon apparirà molto protettivo nei confronti di Trini dopo avere accettato la sua gravidanza. Felipe chiederà a Joaquin, il padrino di Lucia, di recarsi ad Acacias 38 per alcune questioni importanti. Il suo arrivo sorprenderà, dato che l'uomo mostrerà una inattesa freddezza nei confronti della giovane che ha cresciuto.

Il tentativo di evitare di rispondere alle domande di Felipe non andrà a buon fine.

Alla fine, Joaquin confesserà di essere stato l'avvocato dei Marchesi di Valmez i quali gli avevano affidato un compito importante: crescere la loro figlia Lucia. Verrà così chiarito il legame tra la nuova protagonista di Una Vita e la ricca famiglia nobile. Lucia apprenderà quindi di essere ricchissima e, sconvolta, si sfogherà subito con Samuel. Poco dopo, l'Alday cambierà atteggiamento nei confronti della sua amica, mostrando un certo interessamento per lei.