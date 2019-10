Le anticipazioni di Uomini e donne di martedì 22 ottobre rivelano che oggi andrà in onda il trono over. La puntata in questione è stata registrata lo scorso 11 ottobre per cui possiamo anticiparvi che, ancora una volta, l'attenzione si focalizzerà su Gemma Galgani e Ida Platano. La prima sarà alle prese con la sofferenza per Jean Pierre mentre la seconda darà una brutta notizia al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Quest'ultimo si alzerà e sarà protagonista di un gesto spiazzante che riceverà i consensi degli opinionisti. In tutto questo non mancheranno i soliti punzecchiamenti tra la dama piemontese e la simpaticissima Tina Cipollari.

Uomini e Donne anticipazioni 22 ottobre: Ida respinge Riccardo

Le anticipazioni di Uomini e Donne trapelate da Witty Tv confermano che sarà una puntata scoppiettante e imperdibile.

Ancora una volta i protagonisti saranno Ida, Armando e Riccardo, il triangolo amoroso che ultimamente sta tenendo banco.

Riccardo Guarnieri, nonostante la commovente lettera d'amore scritta giorni fa e attraverso la quale aveva manifestato tutti i suoi sentimenti per Ida Platano, riceverà un due di picche. La parrucchiera di origini siciliane, difatti, dirà di non provare più niente per l'uomo. In un primo momento, il cavaliere si mostrerà furibondo con la sua ex ed avrà anche un piccolo scontro verbale con Barbara De Santi e il suo rivale Armando Incarnato.

In seguito, assisteremo all'addio di Riccardo alla trasmissione di Maria De Filippi. Prima di andare via, il Guarnieri consegnerà una rosa alla donna che ama. Il suo gesto inaspettato genererà molto stupore tra i presenti. Persino Gianni Sperti non potrà non approvare la decisione del cavaliere e arriverà al punto di ricoprirlo di applausi. L'opinionista di Maria De Filippi, infatti, apprezzerà il comportamento di Riccardo e lo definirà perfettamente coerente.

Spoiler U&D oggi trono over: il comportamento di Jean Pierre ferisce Gemma Galgani

La puntata del trono over di Uomini e Donne si focalizzerà anche su Gemma Galgani. Nello specifico, la donna piemontese sarà pressoché nervosa e il motivo sarà Jean Pierre. Ebbene, nel filmato pubblicato da Witty Tv si vede chiaramente la dama piemontese imbronciata davanti alle nuove pretendenti di Jean Pierre. Il cavaliere, infatti, resterà piacevolmente colpito da una nuova arrivata al punto tale da esprimere il desiderio di voler approfondire la conoscenza con lei.

In seguito Maria De Filippi lancerà il fatidico momento dedicato ai balli in studio e Tina Cipollari punzecchierà, come al solito, la sua nemica. Purtroppo Jean Pierre non sembra intenzionato a intraprendere qualcosa di esclusivo con la Galgani. Infatti le ha già precisato di vederla come una buona amica.