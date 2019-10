Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore verrà trasmessa oggi, 22 ottobre, su Rai 1 a partire dalle ore 15:40 circa. Fino ad ora la soap italiana non ha deluso le aspettative del pubblico, riuscendo a conquistare buoni ascolti e presentando diverse novità. Non sarà da meno l'appuntamento odierno, durante il quale terranno banco le conseguenze del furto avvenuto ai magazzini.

I sospetti ricadranno inizialmente su una sola persona, il capo-magazziniere Ugo Tagliabue, anche se non ci saranno ancora le prove della sua presunta colpevolezza.

Vittorio e Marta saranno costretti a rimandare il viaggio di nozze, con il primo che annuncerà di avere già in mente un piano per uscire dall'emergenza.

Il Paradiso delle Signore spoiler 22 ottobre: Marta e Vittorio rinviano la luna di miele

Stando a quanto riportato dalle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore relative alla puntata odierna, Rocco resterà ferito durante il furto ai magazzini, e Luciano deciderà di accompagnarlo prima da Agnese e poi dai carabinieri affinché possa sporgere denuncia e fornire la sua testimonianza.

Nel frattempo, i sospetti degli investigatori ricadranno su Ugo Tagliabue, il nuovo capo-magazziniere, anche se su di lui non ci saranno delle prove schiaccianti. Le ore successive al furto risulteranno particolarmente frenetiche, e le Veneri saranno bravissime, in collaborazione con Vittorio, a gestire l'emergenza, recuperando il campionario originale.

Marta e Vittorio decideranno di compiere una piccola rinuncia dopo lo spiacevole episodio: la coppia, già pronta a partire per la luna di miele, preferirà rimandare il viaggio.

Trame oggi Il Paradiso delle Signore: Nicoletta dice a Riccardo di odiarlo

Nella puntata odierna de Il Paradiso delle Signore ci sarà spazio anche per una new entry che fin dall'inizio attirerà su di sé le attenzioni di Agnese. Si tratta di Armando Ferraris, un vecchio amico di Luciano, che non passerà inosservato agli occhi della Amato. Interpretato dall'attore Pietro Genuardi (noto per aver lavorato in passato nella soap di Canale 5 Centovetrine) il nuovo personaggio non dovrà essere perso di vista per il legame che nascerà con Agnese.

Infine i telespettatori della soap di Rai 1 assisteranno ad un inatteso scontro tra Riccardo e Nicoletta. Quest'ultima, in preda ad un vero e proprio raptus di rabbia, si sfogherà contro Guarnieri, dicendo addirittura di odiarlo.