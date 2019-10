Oggi 28 ottobre, è andata in onda una nuova puntata del trono over di Uomini e donne ricca di colpi di scena, dove le assolute protagoniste sono state Gemma Galgani e Ida Platano. Se la dama di Torino è scoppiata a piangere per aver appreso delle nuove frequentazioni di Jean Pierre, la bresciana ha mostrato dei dubbi dopo aver deciso di dare una seconda possibilità a Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne: Gemma regala un peluche a Jean Pierre

Durante la puntata odierna, Maria De Filippi ha mostrato lo sfogo della Gemma dopo la registrazione della settimana scorsa.

La Galgani, infatti, si è lamentata del comportamento di Jean Pierre, il quale ha deciso di conoscere un'altra dama; la conduttrice di Mediaset ha fatto sapere che la torinese ha richiesto un confronto con il cavaliere. Durante l'esterna, Gemma ha regalato a Jean Pierre un grande peluche a forma di orsetto dopo aver cenato nell'albergo. Una felicità che ha avuto vita breve, visto che in studio le cose per la coppia sono precipitate. L'amica della Platano, infatti, ha scoperto che il suo cavaliere ha lasciato il numero ad Aurora e Antonella.

La Galgani delusa dal cavaliere

A questo punto, la reazione della Galgani non si è fatta attendere, tanto da decidere di riprendersi il peluche appena regalato al cavaliere. Tina ha chiesto a quest'ultimo di fare gioco dell'uva con Antonella. Ma ecco che l'uomo ha deciso di rifiutare dopo aver visto Gemma scoppiare letteralmente a piangere. La dama di Torino, infatti, ha ammesso di provare dei forti sentimenti nei suoi confronti. Nonostante questo, Jean Pierre non ha accettato di uscire dal programma insieme a lei, tanto da decidere di continuare a conoscere altre dame.

Ida ha paura di soffrire con Riccardo

Ma se Gemma Galgani ha ricevuto una nuova delusione in amore, ecco che Ida ha deciso di riprovarci con Riccardo. Nel corso della puntata di oggi 28 ottobre del trono over di U&D, la dama ha raccontato di essersi rivesta con il pugliese a Roma. Tuttavia, la bresciana ha dimostrato di nutrire ancora dei dubbi dopo aver riallacciato i contatti con il Guarnieri. A tal proposito, ha confessato di aver ancora tanta paura di soffrire, a causa del loro carattere troppo testardo, nonostante il sentimento sia ancora vivo.

Ida ha rivelato alcuni dettagli del loro incontro romano. In particolare, l'amica della Galgani ha detto che c'è stato un bacio, che però non è stato passionale. Inoltre la Platano ha affermato di essere stata male quando Riccardo le ha detto che non l'ha mai elogiato. Nonostante questo, la coppia ha detto di aver trascorso tutta la notte mano nella mano, senza alcun approccio fisico. Dall'altro canto, il Guarnieri ha rivelato di essere contento, sebbene ci sia qualcosa ancora da sistemare.