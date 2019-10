Durante la puntata di Uomini e donne dedicata al Trono Over, sono stati protagonisti Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dal confronto con il Cavaliere, la Dama è apparsa piuttosto titubante in merito ad un ritorno di fiamma.

I telespettatori del dating-show sanno benissimo quanto sia stata tormentata la liaison tra Ida e Riccardo. Dopo la partecipazione a Temptation Island la storia è naufragata. Da qui i numerosi alti e bassi tra la coppia.

Negli studi Elios, oggi Ida ha parlato di un sentimento contrastante verso il suo ex compagno. La Dama ha ammesso di aver paura di dare una seconda chances al Guarnieri, poiché in passato ha sofferto molto. La donna ha dichiarato che avrebbe fatto di tutto per rendere felice il suo compagno, ma non è stato così.

Per questo motivo, non riesce ad essere sé stessa con il Cavaliere, nonostante quest’ultimo abbia capito di volere solo lei al suo fianco.

Futuro incerto per Ida e a Riccardo

Le parole di Ida Platano hanno colto tutti di sorpresa. A quanto pare il futuro di una delle coppie più amate di Uomini e Donne potrebbe essere alquanto incerto.

Ida ha scelto di riprovarci con Riccardo, solamente perché ancora coinvolta sentimentalmente: “Dentro il mio amore non si è offuscato tanto da finire”. La Platano ha confessato a Maria De Filippi di avere molta paura per la scelta effettuata: “Caratterialmente siamo due tesori che fanno fatica a capirsi”.

Infine, la Dama ha puntualizzato che ad oggi nei confronti del Guarnieri è molto frenata, anche perché ha un figlio da tutelare.

Nel frattempo ad alimentare le voci di un futuro incerto tra la coppia, ci pensa anche il web. Alcuni utenti si sono chiesti come mai Ida e Riccardo da quando sono tornati insieme, non postano mai delle foto di coppia. Sebbene la Platano sia stata incalzata da alcuni follower, ha preferito sorvolare.

L’ex Dama bacchetta il suo compagno: ‘Una sera si è addormentato’

Durante l’ultima registrazione del Trono Over sono tornati in studio Usa Platano e Riccardo Guarnieri. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, la Dama avrebbe bacchettato il suo compagno. Ida avrebbe rimproverato Riccardo di essere poco coinvolto nella vita di coppia. In un’occasione, addirittura, l’uomo si sarebbe addormentato.

Inoltre, secondo la Platano il suo compagno non le darebbe dei baci passionali.

Nonostante la donna abbia rimproverato il Guarnieri, tra i due non c’è alcun segno di crisi. Al contrario, Ida potrebbe solo aver trovato il moto di spronare il suo fidanzato. Questa volta tra i due potrebbe essere proprio quella giusta, d’altronde Riccardo si è detto pronto a fare di tutto per riconquistare la sua ex compagna.