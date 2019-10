Un posto al sole, la soap di Rai 3 ambientata al quartiere Posillipo di Napoli è seguita da milioni di telespettatori che in questi giorni si stanno appassionando alle vicende di Diego Giordano, arrestato con l'accusa di aver investito Aldo Leone. Nelle puntate di domani, 29 ottobre e mercoledì 30, le trame di Un posto al sole si concentreranno ancora sul giovane Giordano e vedranno Arianna e Michele in una spiacevole situazione dovuta alla vicenda di Maurizio.

Spoiler Un posto al sole, martedì 29 ottobre: Diego ricorda qualcosa che potrebbe scagionarlo

Secondo le anticipazioni, nella puntata di Un posto al sole di martedì 29 ottobre, ci sarà una svolta per Diego. Il giovane infatti, disperato in galera, si ricorderà di un particolare riguardante la sera dell'incidente di cui è stato accusato. Successivamente il Giordano chiederà di parlare con urgenza con Niko e Susanna che hanno deciso di difenderlo, perché il suo ricordo potrebbe scagionarlo.

Nel frattempo, Angela sarà preoccupata per sua madre. Giulia, infatti, sembrerà non riuscire a dimenticare Dennis e sua figlia proverà a coinvolgerla in una nuova iniziativa del Vulcano. La Poggi vorrebbe che Giulia e Franco partecipassero ad un corso di ballo swing e farà di tutto per non farsi dire di no. Al caffè Vulcano, intanto, arriverà un personaggio misterioso. Chi sarà? La storia tra Marina e Fabrizio procederà a gonfie vele e i due si ritroveranno ancora più vicini grazie all'aiuto (involontario) di Alberto Palladini.

Anticipazioni Upas, mercoledì 30 ottobre: Aldo prossimo al risveglio

Le trame della puntata di mercoledì 30 ottobre di Un posto al sole, raccontano che Diego sarà ancora in galera e vivrà dei momenti di forte angoscia. Per il ragazzo sarà uno dei periodi peggiori della sua vita. Aldo Leone, la vittima dell'incidente di cui è accusato, sarà ancora in coma farmacologico e i medici cominceranno a prendere in considerazione l'idea di tentare il risveglio.

A casa Del Bue, nel frattempo, dopo gli ultimi scontri dovuti alla difficile convivenza, ci sarà un momento piacevole. Vittorio penserà di fare una sorpresa a suo padre e Guido la gradirà molto. I momenti di tensione continueranno però anche per altri personaggi: Michele e Arianna si troveranno a dover affrontare il padre di Maurizio. L'uomo, dopo aver perso suo figlio a causa della rapina al Vulcano, intimidirà il giornalista e la sua amica, ancora scossa per il tragico evento di cui è stata protagonista.

Un posto al sole va in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 20:45 su Rai 3. La soap è molto apprezzata perché affronta diverse tematiche, riuscendo ad abbracciare il pubblico di ogni fascia ed essere sempre al passo coi tempi.