A Uomini donne, ieri 26 ottobre, è stata registrata una nuova puntata del trono over. Nel programma di Maria De Filippi, Gemma Galgani è stata lasciata da Jean Pierre e per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Ida Platano e Riccardo Guarnieri proseguono la loro storia, ma la donna ha lamentato poca passione da parte del tarantino. Inoltre, nel parterre maschile è ritornato Samuel Baiocchi.

Anticipazioni U&D, trono over: per Gemma Galgani arriva Juan Luis

Le anticipazioni di Uomini e donne over rivelano che, nella registrazione del 26 ottobre, Tina Cipollari e Gemma Galgani hanno litigato nuovamente.

L'opinionista ha effettuato la pesata della settimana, ma i risultati di questa volta non sono stati molto entusiasmanti. Successivamente, Jean Pierre ha scaricato Gemma che, molto delusa, gli ha ridato l'orsacchiotto che le aveva regalato. L'uomo, sin dall'inizio, aveva chiarito di non provare alcun trasporto che andasse oltre l'amicizia per la dama torinese. La Galgani, però, non si è arresa ed ha provato a conquistarlo in tutti modi, senza riuscirci.

Tuttavia, per Gemma, la puntata ha preso una svolta positiva: per lei è arrivato un nuovo corteggiatore. Si tratta di Juan Luis, un 57enne originario del Venezuela che ha affermato di essere molto affascinato da Gemma. La donna, dal canto suo, è stata molto contenta per il nuovo arrivo e Tina ha proposto alla Galgani di fare con Juan Luis il gioco dell'uva, creando subito intimità tra i due. Nel corso della puntata è arrivato il momento di Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

La storia tra i due procede da quando il tarantino ha dichiarato il suo amore per quella che era la sua ex fidanzata. Ida ha raccontato che si sono sentiti nel corso di questa settimana, ma ha notato una mancanza di trasporto fisico da parte di Riccardo. La donna ha affermato che, mentre erano a letto, lui si è addormentato. Ida, inoltre, ha negato di aver ricevuto un bacio passionale quando erano in stazione. Il pubblico ha incitato la coppia che, in studio, si è lasciata andare ad un bel bacio. Ida e Riccardo riusciranno finalmente ad essere felici?

Spoiler Uomini e donne, registrazione 26 ottobre: torna Samuel Baiocchi

Le anticipazioni di Uomini e donne over hanno rivelato che in studio le due Valentina si sono scontrate con un nuovo corteggiatore che, nel corso di un Rvm, ha affermato di non provare interesse per nessuna delle due donne. Inoltre, nel parterre maschile, è tornato Samuel Baiocchi, l'ex di Elga Profili e Barbara De Santi. Infine, non sono mancati momenti di emozione con il ritorno di una coppia del passato: Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta.

I due hanno raccontato che il loro rapporto procede a gonfie vele e sono molto innamorati e felici. Pamela Barretta, invece, non è stata presente in studio durante la registrazione.