Oggi 29 ottobre, a partire dalle 14.45 su Canale 5, andrà in onda il secondo appuntamento settimanale dedicato al Trono Over di Uomini e donne e dove, stando alle anticipazioni pubblicate su Witty tv e sulle pagine social del programma, vedremo un'accesa discussione tra Ida Platano e Armando Incarnato, dopo che la dama bresciana ha deciso di dare un'altra possibilità a Riccardo. Ida, accusata da Armando di averlo usato, rispedirà al mittente le accuse mentre in studio Gianni Sperti avrà qualcosa da dire a Barbara De Santi, rea di aver pubblicato sui suoi social delle segnalazioni riguardanti proprio il cavaliere napoletano.

Anticipazioni Trono Over, puntata odierna: Ida si scontra con Armando e nega di averlo usato

Continuano le liti e le accese discussioni nello studio di Maria De Filippi anche nella puntata odierna del Trono Over di Uomini e donne. Stando a quanto pubblicato sulle pagine social della trasmissione e riguardanti quanto andrà in onda nel pomeriggio di oggi 29 ottobre, vedremo che Ida e Riccardo continueranno ad essere al centro dello studio, dove i due reciprocamente, decideranno di riprovare a ricucire la loro relazione.

Come risulta dagli spoiler, vedremo che Ida avrà qualcosa da dire ad Armando, il quale non ha preso affatto bene il dietro front della Platano, accusandola di averlo solamente usato. Accuse che la dama bresciana rispedirà al mittente. Quanto in onda oggi pomeriggio, fa riferimento alla registrazione dello scorso 16 ottobre e attraverso il sito 'Il Vicolo delle news', sappiamo che Guarnieri e la Platano si ritroveranno a ballare insieme sulle note della canzone di Alberto Urso 'E poi ti penti', durante la quale si scambieranno un bacio proprio davanti a tutti.

Uomini e donne del 29 ottobre: Gianni litiga con Barbara

Dopo l'accesa discussione tra Armando e Ida, nello studio di Maria De Filippi anche l'opinionista Gianni Sperti avrà qualcosa da dire a Barbara. Secondo il ballerino infatti, la dama non avrebbe rispetto per la redazione dato che, più volte, ha pubblicato sui suoi social network, segnalazioni riguardanti proprio Amando Incarnato. Con il suo atteggiamento la De Santi si sarebbe sostituita alla redazione, un fatto che avrebbe scatenato non solo la rabbia di Gianni, ma anche quella del diretto interessato Armando, dando il via ad un acceso diverbio.

Da quanto riportano le anticipazioni, il pubblico sarebbe stato dalla parte del cavaliere napoletano.

Questo e molto altro nella puntata in onda oggi 29 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5. Ricordiamo che, sul sito Witty tv, è possibile rivedere quanto già andata in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.