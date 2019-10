Lo scontro tra Armando Incarnato e Ida Platano sarà uno dei punti saldi della puntata di Uomini e donne in onda oggi 29 ottobre, durante la quale la dama avrà qualcosa da ridire sulle accuse mosse dal cavaliere. Quest'ultimo, infatti, si è sentito usato dalla Platano che, grazie a lui, si sarebbe resa conto di provare ancora dei sentimenti per Riccardo. In attesa di seguire gli sviluppi del caso su Canale 5, la questione si è già spostata sui social network dove il cavaliere napoletano ha lanciato delle frecciatine contro la signora bresciana. A suo dire, infatti, lui avrebbe svolto il ruolo di Cupido per permettere alla coppia di tornare insieme dopo la separazione durata circa un anno.

Armando contro Ida: 'Chiamatemi Cupido'

Ida Platano era uscita un paio di volte con Armando Incarnato, prima di decidere di concedersi un'altra possibilità con Riccardo Guarnieri. Durante un loro appuntamento, dama e cavaliere di Uomini e donne si erano anche scambiati un bacio, il primo di lei dopo la rottura con il fidanzato. La notizia del ritorno di fiamma non ha lasciato indifferente Armando che, affidandosi al suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto nella quale ha riscritto alcune frasi pronunciate dalla bresciana.

Oltre ad aggiungere a tali parole (non sempre molto chiare) una risata, Incarnato ha scritto un suo commento: "Da oggi chiamatemi Cupido. Alla fine mi si è rivoltata pure contro. Fai del bene e dimenticalo". La frecciatina si riferisce al ruolo che Incarnato avrebbe avuto nello schiarire le idee alla Platano.

La conferma di Armando: 'Non imparo mai'

Nel suo sfogo su Instagram, Armando Incarnato di Uomini e donne ha confermato con ironia la sua convinzione di essere stato usato da Ida Platano.

Il suo commento, infatti, è così continuato: "Non imparo mai, ve lo avevo detto. Non mi ha usato. Noooo! Contenti voi, contenti tutti. E per come sono stato trattato a questo punto ti dico: a lui stanno bene le … e a te pure". Al momento, non è arrivata la replica né della bresciana né, tanto meno, di Riccardo Guarnieri. Ma per scoprire come si evolverà la questione, i telespettatori dovranno attendere solo qualche ora.

La puntata del Trono Over in onda oggi 29 ottobre concederà, infatti, ampio spazio al battibecco tra Armando e Ida, al quale si aggiungerà anche Barbara De Santi. La Platano rammenterà che molte cose sul loro rapporto non sono state dette e accuserà il cavaliere di avere mentito sul fatto che lei lo abbia usato. Lui spiegherà il suo punto di vista, dicendosi certo di essere stato utile per capire che lei e Riccardo si amavano ancora, proprio come accaduto in passato per Sossio Aruta e Ursula Bennardo.