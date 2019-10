Lo scorso 11 ottobre è avvenuta una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e donne nella quale vi sono stati clamorosi colpi di scena. Stando alle anticipazioni riportate sul sito 'Il Vicolo delle news', pare che Riccardo abbia deciso di abbandonare il dating show di Maria De Filippi dopo aver ricevuto un sonoro due di picche da Ida. La Platano, infatti, dopo la lettera di settimana scorsa e dopo aver passato del tempo con il suo ex, sembra si sia resa conto di non amarlo più, motivo per il quale Guarnieri deciderà di lasciare lo studio non riuscendo a trattenere le lacrime.

Anticipazioni Trono Over: Ida dichiara di non amare più Riccardo

Nell'ultima registrazione di Uomini e donne, avvenuta presso gli studi Elios di Roma, vi sono stati nuovi sviluppi riguardanti Ida e Riccardo e Gemma e JeanPierre. Questi ultimi, stando agli spoiler, sarebbero usciti insieme e tra loro ci sarebbe stato anche un bacio a stampo. In puntata, Maria De Filippi ha fatto entrare una nuova dama, giunta appositamente per conoscere il cavaliere, il quale ha deciso di farla rimanere.

Decisione che non è stata affatto presa bene dalla Galgani, la quale ha dato vita ad un nuovo siparietto con Tina. In merito a Ida Platano, questa confesserà a sorpresa di non provare nessun sentimento per il suo ex Riccardo. Dopo la lettera scritta da Guarnieri la scorsa settimana e dopo aver passato del tempo insieme a Brescia, Ida si è accorta di non amarlo più. Una confessione che lascerà a bocca aperta non solo il diretto interessato ma anche il pubblico in studio.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Uomini E Donne Anticipazioni Tv

Uomini e donne, spoiler dell'11 ottobre: Riccardo lascia in lacrime il Trono Over

Da quanto si apprende attraverso le anticipazioni del sito 'Il Vicolo delle news' e inerenti l'ultima registrazione dell'11 ottobre, veniamo quindi a conoscenza del due di picche ricevuto da Guarnieri da parte della sua ex fidanzata, la quale nei giorni scorsi, ha cercato nuovamente Armando. Il fatto che la donna abbia dichiarato di non provare più nulla per Riccardo, farà si che il cavaliere tarantino decida di lasciare il programma, non prima di consegnare a Ida una rossa rossa.

Guarnieri, in lacrime dopo le parole della ex compagna, uscirà definitivamente dallo studio. Una decisione che troverà il plauso di Gianni Sperti, che apprezzerà la coerenza di Riccardo, nonostante tra i due in passato, vi siano stati molti screzi. L'addio di Riccardo al Trono Over di Uomini e donne sarà un vero e proprio colpo di scena e che vedremo in onda nel corso delle prossime settimane su Canale 5.

Ricordiamo inoltre che sul sito Mediaset Play è su Witty tv, è possibile rivedere le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.