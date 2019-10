Grande attesa per la messa in onda della sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip che verrà trasmessa lunedì 14 ottobre in prima serata su Canale 5. Nell'ultimo appuntamento, in onda la seconda parte del falò di Serena e Pago ma anche i confronti finali di Alex e Delia e di Gabriele e Silvia, che saranno chiamati a decidere se uscire insieme o separati dal docu-reality prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi. Da quanto già andato in onda la scorsa puntata, sembra difficile che Pago e Serena trovino un punto di incontro al falò.

Pago e la fidanzata potrebbero essersi detti addio al falò

Lunedi 14 ottobre andrà in onda l'atto conclusivo della seconda edizione di Temptation Island Vip, dove le tre coppie ancora in gioco si confronteranno al falò finale, capendo se il viaggio nei sentimenti avrà rafforzato il loro amore oppure no; l'avventura in Sardegna di Serena e Pago sembra averli portati molto vicino ad un punto di rottura tanto che, nella prima parte del confronto finale, erano più distanti che mai.

I due infatti hanno dato vita ad un confronto particolarmente acceso: Pago ha accusato la fidanzata di aver flirtato con un ragazzino, facendo riemergere tutte le problematiche della loro relazione che dura da sette anni. La seconda parte del loro falò verrà trasmessa nella puntata del 14 ottobre; molti indizi fanno pensare ad un addio per la coppia, che non avrebbe quindi superato la prova di Temptation Island.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Temptation Island

Spoiler ultima puntata del 14 ottobre: falò finali anche per Alex e Gabriele

Un'avventura, quella sarda, iniziata da poche settimane per la coppia Alex Belli e Delia Duran, che in pochi giorni sono riusciti a mettersi in mostra e a catturare l'attenzione dei telespettatori di Temptation Island Vip. La gelosia dell'attore e la vicinanza di Delia al single Riccardo saranno gli ingredienti che faranno supporre ad un incandescente falò finale per la coppia, chiamata a decidere di fronte ad Alessia Marcuzzi se uscire insieme oppure separati dal docu-reality.

Anche per Gabriele e Silvia arriverà finalmente l'ora di tirare le somme sulla loro relazione; le premesse non fanno presagire nulla di buono per il lieto fine. Anche per loro infatti, potrebbe esserci un addio. Ovviamente, le sorprese al falò potrebbero non mancare, così come spoilerato dalla conduttrice Alessia Marcuzzi nel corso di una puntata speciale dedicata a Temptation Island all'interno di Uomini e donne trono over.

Per scoprire l'esito dei falò finali e il destino delle coppie, non resta che seguire la sesta e ultima puntata di Temptation Island Vip che andrà in onda lunedì 14 ottobre, a partire dalle 21:25 su Canale 5.