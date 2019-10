Torna lo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la popolare soap opera nata da un'idea di Bradley Bell. Gli spoiler delle puntate trasmesse ad ottobre negli Usa rivelano che Hope Logan e Steffy Forrester torneranno a darsi battaglia per conquistare l'amore di Liam Spencer, il quale si troverà ancora una volta diviso tra le due donne più importanti della sua vita.

Beautiful: Steffy si avvicina a Liam grazie a Beth

I prossimi episodi di Beautiful in onda negli Stati Uniti si soffermeranno di nuovo su un triangolo amoroso che nelle precedenti stagioni aveva appassionato i telespettatori.

Stiamo parlando di Hope, Liam e Steffy, i quali saranno grandi protagonisti delle vicende ambientate a Los Angeles.

Le anticipazioni della soap americana riportano che tutto avrà inizio quando la Logan non manterrà la promessa di far vedere costantemente Beth alla figlia di Ridge che l'aveva cresciuta per circa otto mesi. Sarà proprio Liam a prendere l'iniziativa, permettendo alla giovane Forrester di trascorrere qualche ora con la bambina.

Steffy sentirà sempre di più la mancanza della piccola, visto che l'aveva adottata per dare una "sorellina" alla figlia Kelly senza sapere che in realtà si trattava della bambina nata dall'unione tra Liam e Hope.

Steffy e Hope ai ferri corti per Liam

Il giovane Spencer, per giustificare la promessa disattesa dalla moglie, dirà alla Forrester che Hope si sta dedicando completamente alla figlia per recuperare il tempo perduto durante la separazione forzata.

Tuttavia Steffy si dimostrerà piuttosto critica nei confronti della rivale, pur affermando che capirà la delicatezza del momento.

Con una mossa a sorpresa, Liam deciderà di portare Beth a casa della figlia di Ridge senza avvisare la Logan. Quest'ultima, nel frattempo, leggerà nello smartphone del compagno un messaggio lasciatogli dalla madre di Kelly che non le farà per niente piacere.

Questa scoperta sarà motivo di attrito tra le due sorellastre, e durante un'accesa discussione proprio Steffy farà capire di nutrire ancora delle speranze di un ritorno di fiamma con Spencer.

Torna il triangolo amoroso tra Liam, Steffy e Hope

Diversi portali americani dedicati a Beautiful in questi ultimi giorni stanno facendo circolare l'indiscrezione relativa al ritorno degli intrecci amorosi che avranno come protagonisti Steffy, Hope e Liam, e che già in passato avevano caratterizzato le storyline della soap statunitense.

Il produttore Bradley Bell ha di fatto confermato queste anticipazioni, dicendo che il figlio di Bill sarà nuovamente conteso tra Logan e la Forrester.

Inoltre sembra proprio che anche Brooke avrà un ruolo in questa disputa sentimentale, consigliando alla figlia di sposare al più presto il compagno per evitare di andare incontro a spiacevoli sorprese.

Come evolverà la vicenda? In attesa di saperlo, ricordiamo che questi episodi approderanno tra diversi mesi in Italia, stante la differenza temporale che intercorre tra la programmazione americana e quella italiana.