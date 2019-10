Tú Sí Que Vales torna domani, 19 ottobre, per il sabato sera di Canale 5. Lo show internazionale vedrà partecipare talenti provenienti da tutto il mondo per stupire il pubblico e la giuria. Quest'anno a guidare i votanti in studio ci sarà la simpaticissima Sabrina Ferilli.

Tú sí que vales: il sabato sera con Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi

L'attesissimo show del sabato sera ospiterà, sul palco del Teatro 8 degli studios Titanius Elios di Roma, artisti di tutte le età, pronti ad esprimersi nelle esibizioni più strabilianti senza limiti alla fantasia.

Si alterneranno canto, danza, sport estremi, magia, arti circensi ed escatologia. Le esibizioni saranno valutate dalla giuria formata da Maria De Filippi, Teo Mammuccari, Gerry Scotti e Rudy Zerbi. I giudici sono rimasti invariati e sono pronti ad esprimersi sulle prove con serietà e simpatia, alternando momenti di emozione ad altri di divertenti gag. Il pubblico potrà ritrovare la severità di Rudy Zerby, l'ironia di Teo Mammuccari, l'imparzialità di Maria De Filippi e il divertimento di Gerry Scotti, pronto ad andare a caccia di talenti "particolari".

Il conduttore, infatti, oltre al circuito consueto, ha creato la "Scuderia" in cui mette insieme le esibizioni più simpatiche ed estrose, con il favore della giuria popolare.

Belen Rodriguez alla guida di Tú sí que vales: alla giuria popolare, invece, c'è Sabrina Ferilli

A guidare lo spettacolo del sabato sera di Canale 5 ci saranno la bellissima Belen Rodriguez (presente al programma sin dalla prima edizione del 2014) affiancata da due campioni dello sport: Martin Castrogiovanni (Rugby) e Alessio Sakara (MMA).

La formula del programma resta invariata: sul palco si susseguiranno le esibizioni di artisti senza limite di età, di disciplina o di esperienza. Tutti potranno partecipare allo show e mettersi in gioco, mostrando il proprio talento nel campo che si preferisce. La giuria, munita di bacchetta magica, potrà decidere di interrompere l'esibizione in qualsiasi momento, se non gradita, oppure potrà far passare l'artista alla successiva selezione.

In studio saranno presenti anche cento votanti che potranno contribuire a decidere la sorte dei performer. La giuria popolare quest'anno sarà rappresentata per la prima volta da Sabrina Ferilli. L'attrice romana vanta numerosi premi e riconoscimenti nella sua carriera: ha vinto un Globo d'oro, cinque nastri d'argento e vanta il ruolo di attrice protagonista nel film premio Oscar "La grande bellezza" di Paolo Sorrentino.

L'appuntamento con Tú sí que vales è in prima serata su Canale 5, ogni sabato sera.