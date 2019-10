La Serie TV Un Passo dal Cielo 5 è arrivata al giro di boa. Il 10 ottobre Rai 1 ha trasmesso la quinta puntata della fortunata fiction ambientata a San Candido, un piccolo comune del Trentino-Alto Adige. Mentre il pubblico attende la messa in onda del sesto appuntamento, previsto per il 17 ottobre, sono state diffuse sul web le prime anticipazioni relative al settimo episodio in programma per giovedì 24 come sempre in onda sulla prima rete Rai a partire dalle 21:25 circa.

Nuovi eventi scuoteranno il tranquillo scenario dell'Alta Pusteria e il protagonista Francesco Neri, comandante della Forestale, anche in quest'occasione dovrà fare i conti sia con i problemi degli altri personaggi che con alcune questioni personali ancora irrisolte.

Ad esempio, l'equilibrio raggiunto con Emma ha iniziato a vacillare, e la giovane etologa si ritroverà sempre più combattuta tra i sentimenti che prova per lui e la fiducia riposta in Albert Kroess.

Anticipazioni della settima puntata di Un Passo dal Cielo 5

Il settimo appuntamento con Un Passo dal Cielo 5 s'intitola "Onora il padre" e avrà innanzitutto come protagonista il giovane Klaus Moser che sarà sospettato di omicidio. Dagli spoiler si apprende che Francesco Neri interverrà in aiuto del ragazzo che rischierà il carcere per il presunto coinvolgimento nell'assassinio di un antiquario ebreo.

Il comandante della Guardia Forestale crederà nell'innocenza di Klaus e, per cercare di salvarlo, si recherà anche dal padre del giovane. Bruno Moser, però, sarà convinto che il figlio abbia commesso il delitto, affermando che merita di finire in prigione.

Nel frattempo Emma sarà colta alla sprovvista da un evento drammatico che la spingerà a riflettere sui sentimenti che prova sia per Francesco che per il maestro Kroess.

Per quanto riguarda Vincenzo, costretto a convivere con Valeria e la nipote Isabella, sarà pronto ad abbandonare la foresteria ma, stando alle anticipazioni, dei contrattempi glielo impediranno.

Un Passo dal Cielo 5: info streaming su Rai Play

Il pubblico che segue ogni giovedì sera le avventure di Francesco Neri e di tutti gli altri personaggi di Un Passo dal Cielo 5 può anche rivedere in replica le puntate già trasmesse su Rai 1.

Per farlo, ci si può sintonizzare sul canale Rai Premium il mercoledì sera alle 23:00 e il sabato alle 21:20.

In alternativa alla Tv, i telespettatori possono recuperare ogni puntata in streaming su Rai Play dopo la messa in onda sul piccolo schermo. In questo caso è necessario connettersi al sito ufficiale e, dopo essersi registrati, accedere alla sezione dedicata interamente alla fiction. Inoltre, è possibile rivedere i contenuti sui dispositivi mobili grazie all'applicazione scaricabile dagli store digitali.