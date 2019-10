Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap partenopea Un posto al sole. Ciò che sta preoccupando i fan però è la notizia che sta circolando dadi eri giorni circa l'abbandono del set da uno dei volti storici: Davide Devenuto. Fino a qualche giorno fa era solo un ipotesi, ma a quanto pare l'attore, in un'intervista a TV Sorrisi, ho confermato la sua reale intenzione di lasciare il set della soap partenopea in cui da anni presta il volto ad Andrea Pergolesi.

Le parole di Davide

Recentemente Devenuto aveva affermato di essere parecchio affezionato alla famiglia di "un posto al sole, ma di essere anche intenzionato a guardarsi intorno per cogliere le opportunità derivanti da altri produttori. Poco tempo fa, al settimanale Grazia, aveva annunciato di voler prendere una pausa, dichiarando che dopo 15 anni di lavoro nei pNni di Andrea Pergolesi, era giunto il momento di staccare un po'.

La notizia si è diffusa rapidamente generando il malcontento molti fan che da sempre amano il suo personaggio. La conferma è arrivata in seguito ad una sua ulteriore intervista in cui ha dichiarato che anche se gli dispiace parecchio lasciare la famiglia di Upas e di avere anche qualche timore, ha deciso di allontanarsi perché ne ha bisogno.

Dalle sue parole appare chiaro che la sua non sarà una pausa breve, ma che la sua assenza si protrarrà parecchio nel tempo.

Si ipotizza infatti che ben presto il suo personaggio nella sigla iniziale verrà sostituito da quello di Alberto Palladini che, nei giorni scorsi, ha già preparato la sua "giravolta" pronto a rientrare nel cast come personaggio fisso.

Andrea in questi ultimi tempi è stato parecchio presente nelle puntate di "upas". Dopo la dolorosa vicenda legata alla piccola Kim che l'ha visto parecchio coinvolto, è diventato molto importante per la piccola Mia. Per lui infatti la piccola Parisi è diventata quasi una figlioccia. Ma cosa ne sarà del loro rapporto?

Andrea Pergolesi in upas

Il personaggio interpretato da Davide è presente nella soap da tantissimi anni. Andrea è stato un personaggio capace di trasmettere tante emozioni diverse. È memorabile la sua intensa e travagliata storia d'amore con Viola Bruni, il suo tradimento con Elena dal quale è nata Alice. Il suo avvicinamento ad Arianna è le modalità con le quali ha saputo starle accanto nel lungo e tortuoso percorso dell'asta malattia.

Nel corso della sua permanenza in upas, è stato amato e odiato a seconda delle vicende in cui veniva coinvolto. Ha saputo regalare ai fan parecchie emozioni. Sul set della soap partenopea ha trovato anche l'amore: Serena Rossi, che interpretava Carmen Catalano, dalla quale ha avuto un bambino, Diego.