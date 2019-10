Brutte notizie in vista per i telespettatori de Il Segreto, che nelle ultime settimane avevano ritrovato il graditissimo episodio serale su Rete 4. La guida tv di Mediaset, purtroppo, non riporta la puntata del martedì sera di oggi 1° ottobre sulla rete Mediaset, proprio come accaduto per tutta la durata dell'estate. A posto delle vicende di Puente Viejo tornerà ad andare in onda la sola 'cugina' Una vita che sarà trasmessa per ben due ore consecutive del palinsesto di Rete 4.

Si tratterà solo di un avvenimento momentaneo o tale decisione risulterà confermata per le prossime settimane? Al momento, purtroppo, non sembrano esserci novità da questo punto di vista, pur nella consapevolezza che il Biscione potrebbe comunque sorprendere i suoi telespettatori con ulteriori variazioni di palinsesto.

Sospeso Il Segreto, confermata Una Vita

Non ci sarà spazio per Il Segreto nella programmazione serale di Rete 4 di oggi 1° ottobre.

Al posto della telenovela ambientata a Puente Viejo, che a settembre era finalmente tornata anche in prime-time, ci sarà solo Una Vita. Quest'ultima inizierà alle ore 21:25 (dopo il talk Stasera Italia) e proseguirà fino alle ore 23:30, lasciando spazio poi al film 'Gli abbracci spezzati'.

Tale novità dovrebbe essere confermata anche per la prossima settimana: attualmente, infatti, la guida tv di Mediaset riporta la sola Una Vita anche nella prima serata di martedì 8 ottobre.

Per quanto riguarda gli altri giorni, anche la possibilità che Il Segreto trovi spazio il sabato sera resta per ora improbabile: per evitare lo "scontro" con Amici Celebrities in onda su Canale 5, infatti, Rete 4 continuerà a trasmettere Don Camillo anche sabato 5 ottobre.

Gli orari settimanali de Il Segreto

La notizia della sospensione de Il Segreto nell'appuntamento serale non risulterà gradita ai fan della storica telenovela spagnola, che sta vivendo una fase particolarmente avvincente grazie alla scoperta degli intrighi di Antolina da parte di Isaac.

I telespettatori potranno comunque seguire le storie degli abitanti di Puente Viejo grazie ad una programmazione pomeridiana prevista sette giorni su sette, anche se con orari diversi nel corso del weekend. Fino all'inizio del Grande Fratello Vip, infatti, Il Segreto sarà trasmesso su Canale 5 dal lunedì al venerdì dalle ore 16:10 alle ore 17:05 circa (quando lascerà spazio a Pomeriggio Cinque). Di sabato la serie iberica andrà in onda dalle ore 15:15 alle ore 16:10, cedendo poi la parola a Verissimo.

Mentre la domenica l'esordio avverrà alle ore 16:15 circa fino alle ore 17:20 circa, quando verrà sostituito da Barbara d'Urso con la sua Domenica Live.