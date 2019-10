Le trame dei prossimi episodi della fortunata e longeva fiction 'Il Segreto', in onda su Canale 5 a partire dal giorno 13 fino al 20 ottobre, svelano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena riguardanti le vicende del carpentiere Isaac, Antolina Ramos e Juanote.

Anticipazioni 'Il Segreto': il fidanzato di Elsa troverà Juanote

Il giovane Guerrero prenderà la difficile decisione di allontanarsi dal paesino di Puente Viejo, al fine di trovare Juanote, il quale sembra essere coinvolto nel losco tradimento con Antolina, rimasta poi incinta dell'amante.

Infatti, solo in questo modo sarà possibile scoprire la verità sulla grande quantità di menzogne dette dalla bella compagna. Maria Castaneda sarà la destinataria di un falso telegramma, all'interno del quale Roberto la saluterà, dicendole ‘addio’ in maniera definitiva. Intanto, Julieta e Saul contatteranno i propri cari per comunicare che sono giunti sani e salvi nella capitale Italiana.

In seguito, ci sarà un'accesa discussione tra la Ramos e il dottor Zabaleta, il tutto davanti alla saggia Dolores, la quale inizierà ad avere seri sospetti.

Inoltre, Prudencio si accorgerà dell’allontanamento di Lola. La ricca ereditiera Francisca Montenegro chiederà all'Ortega di provvedere al prestito in favore di Severo. I paesani si ribelleranno contro Adela, la quale sarà aiutata soltanto dalla moglie di Raimundo. Gli spoiler della Serie TV 'Il Segreto', rivelano che di fronte all'amante, Antolina negherà di aver trascorso varie notti di passione con lui. Inoltre, per giustificarsi tirerà in ballo una possibile modifica della sua cartella clinica da parte di Alvaro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Isaac proporrà a Elsa di convivere

Il falegname Isaac Guerrero tenterà in ogni modo di far scoprire a Matias, Marcela, Adela, la Laguna ed altri la verità su Juanote. Grazie alle loro testimonianze, sarà possibile annullare il sacramento del matrimonio qualora l'uomo morisse.

Inoltre, Carmelo e Severo discuteranno pesantemente sui vari problemi economici di quest'ultimo. Nel frattempo, la moglie di Gonzalo e mamma di Esperanza si occuperà delle prime riunioni utili per organizzare la nuova fondazione dedicata alle donne.

Infine, alla ex moglie del carpentiere verranno mosse moltissime accuse e la verità verrà a galla. Così, l'uomo deciderà di consegnare tutti gli abiti e accessori vari della donna al sacerdote (Don Berengario), al fine di poterli donare a chi ne ha più bisogno. Successivamente il bell'uomo, avendo sciolto l'unione con la biondina e neo-mamma, chiederà all'amata Elsa di iniziare una convivenza e quindi una nuova vita insieme.