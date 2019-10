Le anticipazioni della soap Una vita riferite alle puntate trasmesse da lunedì 14 al 19 ottobre su Canale 5 dalle 14:10 circa sono ricche di novità. Casilda si troverà costretta a fare i conti con una scoperta alquanto inaspettata. Lucia troverà il corpo senza vita di Joaquin Ileva, mentre Leonor scriverà la sceneggiatura di uno spettacolo teatrale destinato a far scalpore ad Acacias 38. L'idea le verrà data da Servante, che le racconterà una storia d'amore tra due donne, Eliodora e Martina.

Ramon sarà sempre più ossessionato dalla gravidanza di Trini, tanto da obbligarla a partecipare ad un rituale. Infine servante sparirà dalla soffitta, facendo preoccupare le altre domestiche.

Una Vita anticipazioni: Joaquin assassinato

Nelle nuove puntate di Una vita che andranno in onda da lunedì 14 ottobre al sabato 19 su canale 5, Fabiana cercherà di scoprire cosa nasconde la domestica Maria, arrivata ad Acacias con un fare alquanto sospetto.

Tuttavia Casilda fermerà le intenzioni di Fabiana, schierandosi dalla parte della nuova domestica. Nel frattempo Samuel continuerà ad architettare i suoi loschi piani, questa volta coinvolgendo Joaquin. L'uomo, senza sapere a cosa andrà incontro, rivelerà al gioielliere tutti i dettagli riguardo il testamento dei genitori di Lucia Alvarado. In questo modo Samuel potrà essere certo di corteggiare una donna molto ricca e dunque di potersi salvare dalla sua rovina economica.

Nelle puntate settimanali di Una Vita, Lucia avrà un dialogo con Telmo, nel quale il sacerdote le racconterà tutte le informazioni che ha reperito riguardo i suoi genitori. Lucia, molto scossa, gli chiederà di accompagnarla a Salamanca. Le domestiche si accorgeranno che Servante è sparito dalla soffitta e saranno molto preoccupate per lui, visto che negli ultimi giorni è apparso piuttosto malconcio.

L'intera Acacias si metterà sulle sue tracce. Nello stesso tempo, il piano di Maria e Higinio continuerà. Il medico fingerà di licenziare Maria, in modo da avere campo libero. A quel punto Maria dirà a Leonor di aver avuto una relazione con Maximiliano, dalla quale è nata Casilda, pregandola però di mantenere il segreto. La giovane finirà per rivelare tutto a sua madre Rosina, che non la prenderà fatto bene.

Lucia scopre il corpo senza vita di Joaquin

Proseguendo con le anticipazioni di Una vita sappiamo che Samuel, odorando il profumo dei soldi di Lucia, screditerà Telmo ai suoi occhi, cercando di portarla dalla sua parte facendo leva sul suo innamoramento. Lucia partirà per Salamanca, dove farà una terribile scoperta: il corpo senza vita di Joaquin. La Alvarado, completamente innamorata del gioielliere, non darà assolutamente peso agli avvertimenti del sacerdote, certo invece che sia stato Samuel ad uccidere Joaquin.

Anticipazioni Una Vita: Ramon obbliga Trini a sottoporsi ad un rituale

Leonor verrà suggestionata da una storia di amore saffico che le racconterà Servante e deciderà di scrivere uno spettacolo teatrale. Ramon invece, ossessionato dalla gravidanza di Trini, la farà sottoporre a un rituale magico per benedire il loro figlio. Le anticipazioni di Una Vita da lunedì 14 a sabato 19 ottobre si concludono con l'incredibile rivelazione di Rosina, che non riuscendo a stare zitta, dirà Casilda che è la figlia di Maximiliano. Infine, durante una passeggiata, Lucia e Samuel verranno aggrediti da alcuni banditi.