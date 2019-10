Non ci sarà proprio da annoiarsi seguendo le puntate de Il Segreto che Canale 5 trasmetterà dal 13 al 19 ottobre. In tale periodo, infatti, le indagini di Isaac per smascherare Antolina andranno a buon fine grazie al ritrovamento di Juanote. L'uomo confesserà di avere trascorso diverse notti insieme alla dark lady anche se lei negherà con convinzione. Il tentativo di giustificarsi, comunque, non basterà e il Guerrero questa volta sarà convinto delle bugie della moglie.

Proprio per tale motivo, deciderà di non stare lontano dall'unica donna che abbia mai amato. Le trame de Il Segreto della prossima settimana si concentreranno anche sul grosso prestito che Prudencio concederà a Severo, seguendo i consigli di Donna Francisca. Ma un inaspettato calo del prezzo del riso, potrebbe causare il tracollo di una situazione finanziaria già complicata.

Il Segreto anticipazioni 13-19 ottobre: Antolina lascia Puente Viejo

Le anticipazioni de Il Segreto relative alle puntate in onda dal 13 al 19 ottobre confermano che Isaac lascerà Puente Viejo per qualche giorno nella speranza di trovare l'uomo che potrebbe essere stato l'amante di Antolina.

E le ricerche daranno il risultato sperato dato che, a breve distanza, il falegname rientrerà a casa insieme a Juanote. L'uomo, gravemente malato, ammetterà di avere trascorso diverse notti insieme alla Ramos e la sua confessione avverrà in presenza di Elsa, Marcela, Matias, Carmelo e Adela. Grazie ai testimoni, infatti, il Guerrero potrebbe ottenere l'annullamento del matrimonio anche in caso di decesso di Juanote.

Neppure davanti all'evidenza, Antolina ammetterà le proprie colpe, continuando ad accusare l'ex amante e il dottor Alvaro di avere mentito. Rifiutata dal marito, la donna deciderà comunque di lasciare Puente Viejo mentre Isaac non potrà più stare lontano da Elsa. Presentatosi alla locanda, le confesserà il suo amore e le chiederà di andare a vivere insieme.

Severo rischia il fallimento

Proseguendo con le altre anticipazioni de Il Segreto della prossima settimana, Saul e Julieta chiameranno dall'Italia, annunciando di essere arrivati a Roma sani e salvi.

Prudencio chiederà consiglio a Donna Francisca in merito al grosso prestito richiesto da Severo. La Montenegro dirà al suo protetto di accettare, ma di farsi consegnare i documenti delle proprietà di Santacruz da tenere come garanzia in caso di mancata restituzione. L'accordo verrà stretto ma, a distanza di pochi giorni, Severo dovrà fare i conti con un nuovo imprevisto: il prezzo del riso calerà improvvisamente, rendendo per lui impossibile la restituzione di quanto dovuto all'usuraio.

Per il marito di Irene, il fallimento sembrerà inevitabile così come lo saranno le nuove discussioni con Carmelo. Quest'ultimo, infatti, sarà infastidito dal comportamento dell'amico che continuerà ad evitare di parlargli dei suoi problemi.