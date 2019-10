Saranno puntate assolutamente da non perdere quelle che attenderanno i telespettatori di Una vita dal 13 al 19 ottobre su Canale 5 (e il solo martedì sera su Rete 4). In tali giorni, infatti, molti nodi verranno al pettine a partire dalla scoperta delle vere origini di Lucia, figlia dei Marchesi de Valmez. La notizia, però, coinciderà con l'uccisione di Joaquin, l'uomo al quale la Alvarado era stata affidata dai suoi genitori biologici.

Chi sarà il colpevole del delitto? Spazio anche alle vere origini di Casilda, che apprenderà di essere figlia di Maria, la domestica del dottor Higinio. Ma le notizie per la vedova di Martin non si limiteranno a questo, arrivando ben presto a fare i conti anche con l'identità di suo padre: Maximiliano Hidalgo.

Una Vita anticipazioni: Lucia scopre di essere figlia dei Marchesi

Nelle prossime puntate della telenovela Una Vita, Padre Telmo si rivolgerà al priore Espineira per scoprire qualcosa in più sulle origini di Lucia. Sarà allora che verrà informato della verità: la giovane è figlia dei Marchesi de Valmez, i quali però non avevano potuto crescerla dopo avere scoperto di essere fratellastri.

La rivelazione giungerà presto alle orecchie della diretta interessata che, sconvolta, si sfogherà con Samuel al quale dirà di essere ricchissima. Poco dopo, la giovane partirà alla volta di Salamanca per incontrare Joaquin ma qui farà una terribile scoperta: il padrino non potrà rivelarle i dettagli sul suo passato, in quanto è stato ucciso. Padre Telmo, appreso che l'uomo poco prima aveva incontrato Samuel, sospetterà dell'Alday e proverà a mettere in guardia la Alvarado.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Ma Lucia, ormai plagiata dal fratello di Diego, non crederà alle parole del sacerdote. Al contrario, Samuel e la 'nobile' saranno sempre più vicini e la giovane sarà presente durante un'aggressione di alcuni banditi, che romperanno la mano dell'uomo.

Trame Una Vita: Casilda scopre di essere figlia di Maria

Le anticipazioni di Una Vita relative alle puntate in onda dal 13 al 19 ottobre si concentrano anche sulle incredibili novità riguardanti Casilda.

Maria verrà licenziata (si tratterà solo di finzione) da Higinio per cancellare i sospetti sul loro rapporto. Ma prima di lasciare Acacias 38, rivelerà di essere la madre della giovane domestica. Sconvolta per quanto appreso, Casilda se la prenderà con Rosina, accusandola di essere la causa dell'allontanamento della madre dal quartiere avvenuto molti anni prima. Ma le novità non finiranno qui. Durante un litigio con la sua datrice di lavoro, infatti, Casilda verrà anche informata sull'identità del padre, apprendendo di essere figlia di Maximiliano Hidalgo,