Ancora per molto i protagonisti principali delle prossime puntate italiane della serie televisiva Una vita saranno Lucia Alvarado, Samuel Alday e Telmo Martinez. Le anticipazioni annunciano che la cugina di Celia, pur sapendo di essere profondamente innamorata del sacerdote, accetterà la proposta del fratello di Diego appena le chiederà la mano. La figlia dei marchesi di Valmez, anche se non sarà molto convinta, accetterà di diventare la moglie del figliastro di Ursula Dicenta.

Il lieto evento verrà interrotto dal parroco che, disposto a tutto per trascorrere il resto della sua vita al fianco di Lucia, si toglierà gli abiti talari. Proprio quando quest'ultima sarà sul punto di scambiarsi i voti nuziali lascerà l’ex marito di Blanca in chiesa con la convinzione che sarebbe stato un errore sposarlo. La Alvarado, quindi, sceglierà di viversi la sua storia d’amore con Telmo dopo aver capito che ha fatto un grosso sacrificio per lei.

Lucia accetta di sposare Samuel, Telmo ha una crisi spirituale

Le trame degli episodi che verranno trasmessi sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche settimana, saranno ancora movimentate dall’ennesimo triangolo amoroso. A catturare l’attenzione del pubblico saranno, quindi, Lucia, Samuel e Telmo. La cugina di Celia, dopo aver riflettuto, farà una scelta non positiva. La Alvarado accetterà di convolare a nozze con il minore degli Alday nonostante si renderà conto di provare amore nei confronti del sacerdote.

Tutto avrà inizio quando la figlia dei marchesi di Valmez si scambierà un bacio appassionato con il Martinez. Convinta che la sua storia d’amore con il prete non avrà sicuramente un futuro, Lucia, in preda alla rabbia, darà inizio ad una festa a La Deliciosa con l’aiuto di Celia per rendere pubblico il suo imminente matrimonio. Purtroppo durante il party la promessa sposa si procurerà un infortunio cadendo dalle scale e perdendo i sensi, ma a correre in suo soccorso sarà Telmo per l’ennesima volta.

Dopo essersi ripresa, la Alvarado comincerà a dedicarsi ai preparativi della sua cerimonia nuziale. Il Martinez, certo di provare dei forti sentimenti per Lucia, avrà una profonda crisi spirituale.

La Alvarado rinuncia alle nozze per il Martinez, l'Alday furioso

Il prelato, inoltre, continuerà ad essere convinto che Samuel vuole sposare la donna che ha fatto breccia nel suo cuore soltanto per potersi impossessare della sua ingente eredità.

Ovviamente il figliastro di Ursula Dicenta farà dei salti di gioia poiché sarà convinto di avere tutte le carte in regola per pronunciare il fatidico “Sì lo voglio”. A questo punto Telmo, sempre più disperato, commetterà una pazzia togliendosi l’abito talare e, facendo irruzione in chiesa, nel momento in cui Samuel e Lucia saranno intenti a diventare marito e moglie. L’apparizione improvvisa del Martinez farà rimanere di stucco tutti coloro che si troveranno all’interno della struttura religiosa, ma a stupire di più sarà la reazione della Alvarado.

Quest’ultima senza pensarci due volte abbandonerà l’Alday sull’altare quando capirà che il sacerdote ha lasciato la sua professione per l’amore che prova per lei. Telmo e la mancata sposa, quindi, se ne andranno via insieme, ma il fratello di Diego, affranto per la forte umiliazione subita, non ci penserà due volte ad aggredire verbalmente Lucia. Ancora una volta Samuel dimostrerà di essere disposto a tutto per raggiungere i suoi scopi dato che si rimetterà in gioco per far ricadere Lucia tra le sue braccia.