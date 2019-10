Il Paradiso delle Signore 4 è giunta alla terza settimana di programmazione e le trame della soap di Rai 1 stanno già appassionando il pubblico.

Nelle puntate di martedì 29 ottobre e di mercoledì 30, Nicoletta riuscirà ad incontrare Riccardo e Ludovica tornerà con sua madre a Milano. La contessa e suo cognato studieranno un piano per mettere le mani sul patrimonio dei Brancia. Intanto Cosimo corteggerà velatamente Gabriella.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 4, puntata martedì 29 ottobre: Riccardo e Nicoletta si incontrano di nascosto

Le anticipazioni della puntata del 29 ottobre de Il Paradiso delle Signore raccontano che Nicoletta e Riccardo approfitteranno della passeggiata di Margherita per vedersi di nascosto.

I due si incontreranno all'alba e tra i due finalmente scoppierà la passione per tanto tempo trattenuta.

Agnese, intanto, rifiuterà la proposta di Gabriella di farle da modellista e la ragazza ne sarà molto dispiaciuta. Armando cercherà di consolarla, confidandole un segreto del suo passato, e anche tutte le Veneri le staranno vicino.

Nel frattempo, Ludovica tornerà a Milano con sua madre a causa della morte di suo padre. Umberto e Adelaide penseranno a come sfruttare il lutto a loro vantaggio, poiché il patrimonio dei Brancia potrebbe risolvere la loro difficoltosa situazione economica.

Spoiler puntata mercoledì 30 ottobre de Il Paradiso delle signore: Ludovica dichiara il suo amore a Riccardo Guarnieri

La trama della puntata di mercoledì 30 ottobre, rivela che a casa Cattaneo serpeggeranno dei dubbi. Nicoletta, infatti, sarà nervosa e con la testa tra le nuvole perché non potrà fare a meno di ripensare all'incontro con Riccardo Guarnieri.

Ludovica e sua madre Flavia, intanto, assumeranno Marcello come autista.

Il ragazzo sfrutterà il fascino della divisa per fare colpo su Roberta: la sua relazione con Federico potrebbe essere messa a rischio? Il Barbieri non sarà l'unico ad interessarsi ad una ragazza impegnata. Cosimo, infatti, cercherà velatamente di corteggiare Gabriella e la suocera della ragazza non ignorerà la cosa. Agnese, infatti, si accorgerà delle mire dell'imprenditore e starà attenta a salvaguardare la relazione di suo figlio Salvatore.

Inoltre, la signora Amato riceverà da Vittorio Conti la proposta formale di lavorare al Paradiso delle Signore e la donna, naturalmente, accetterà con piacere.

Nel frattempo Ludovica non mollerà e proverà ancora una volta a dichiarare il suo amore per Riccardo Guarnieri. In questo modo la ragazza cercherà anche di colmare il vuoto del periodo difficile che sta attraversando per la morte del padre.

Per il giovane, però, c'è posto soltanto per Nicoletta Cattaneo.