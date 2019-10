Carolina Stramare è finita al centro del Gossip. La Miss Italia in carica è tornata single. A darne l’annuncio è stata la diretta interessata tramite un’intervista al settimanale Di Più. La Stramare, quando ha deciso di partecipare al concorso di bellezza, ha più volte riferito che è stata incoraggiata dal suo fidanzato Alessio. Il ragazzo l’ha sempre spronata a partecipare a Miss Italia. Dopo la conquista del titolo, i due ragazzi in varie interviste avevano giurato di non avere intenzione di lasciarsi.

A distanza di qualche mese, la coppia è scoppiata. Dal racconto della ragazza, è emerso che ad allontanarli sarebbero stati i ripetuti impegni di lavoro della giovane. Per questo motivo la coppia avrebbe scelto di prendersi una pausa.

Le parole di Carolina su Alessio: ‘A lui manca la vita di prima’

Sulle pagine della rivista di cronaca rosa edita da Cairo Editore, la più bella d’Italia ha ammesso non riuscire più a vedere il suo fidanzato come una volta.

I numerosi viaggi di lavoro la porterebbero a stare sempre più lontana dal suo uomo. Per questo Alessio sarebbe stanco della situazione venutasi a creare all’interno del rapporto: “Gli manca la vita di prima. Non si è stancato di me, però giustamente non ci vediamo mai”.

Sebbene la Stramare sia innamorata di quello che può essere definito il suo ex, la 20enne ha ammesso di non voler rinunciare assolutamente alla grande opportunità che le ha regalato la vita.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Gossip

Senza troppi giri di parole Carolina Stramare ha aggiunto: “Ora devo un attimo pensare a me e basta. Ci sono io e se lui durante questa nostra pausa se ne troverà un’altra, lo capirei”. Non è la prima volta che una ragazza che diventa Miss Italia non veda naufragare la sua relazione. Negli anni passati quasi tutte le Miss pochi mesi dopo l’elezione, sono diventate single.

Alessio potrebbe diventare tronista

Stando alle indiscrezioni lanciate dal settimanale Di Più, l’ex fidanzato di Carolina Stramare sarebbe in pole position per salire sul trono di Uomini e donne.

A quanto pare i vertici di Mediaset sarebbero intenzionati a portare Alessio alla corte di Maria De Filippi.

Incalzata dal giornalista, la Miss Italia in carica si è espressa in merito al pettegolezzo. La Stramare ha dichiarato di non essere al corrente di ciò; la 20enne ha detto di vedere il suo ex fidanzato come 'un pesce fuor d’acqua' all’interno del dating-show di Maria De Filippi: “Non si sentirebbe a suo agio, perché quello non è il suo mondo”.

Ricordiamo che, almeno per il momento, un ipotetico trono affidato ad Alessio rimane solo un pettegolezzo, in quanto il diretto interessato non ha confermato o smentito la notizia, così come la produzione di Uomini e donne.