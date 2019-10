15:41 -

15:38 - la single Zoe deve fare il suo ingresso in studio, per questo motivo Nathaly decide di uscire dallo studio.

Zoe chiede di entrare e Nathaly lascia lo studio! Siete d'accordo con la sua decisione? #UominieDonne pic.twitter.com/PZwOiZbTM3 — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2019

15:32 - secondo Maria De Filippi, Andrea Ippoliti vive, nei confronti di Nathaly Caldonazzo, un senso di proprietà.

15:30 - Andrea Ippoliti dice che al momento si trova bene con Zoe e non vuole togliersi il privilegio di vivere questa storia.

15:21 - Andrea dice che non ha cercato Nathaly, perché al momento per lei prova rancore, arriva al punto di dire: "Per me è morta".

Il falò di confronto fra Nathaly e Andrea continua anche a #UominieDonne... Voi da che parte state? #UominieDonne pic.twitter.com/bKWrcBxe5p — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2019

15:14 - Maria De Filippi non è concorde con il gesto "dei ristorante" fatto da Andrea Ippoliti con la single Zoe.

Definisce il tutto "mortificante" nei confronti di Nathaly Caldonazzo.

15:08 - Andrea Ippoliti fa il suo ingresso in studio.

15:06 - i due ex, dopo il programma, non si sono più visti: lui non l'ha nemmeno cercata.

"Lui è un bugiardo patologico" Nathaly parla di Andrea e... #UominieDonne pic.twitter.com/nXdeq4upGk — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2019

15:04 - Nathaly racconta che il giorno precedente alla registrazione Andrea Ippoliti, insieme alla single Zoe, sono andati a pranzo insieme a Fregene.

Entrambi hanno postato il loro incontro sui social.

15:02 - Nathaly Caldonazzo fa il suo ingresso in studio. La showgirl dichiara che, ultimamente, il suo umore è abbastanza altalenante, non ha ancora metabolizzato tutto.

14:58 - vengono rimandati in onda i momenti salienti del percorso di Nathaly e Andrea all'interno di Temptation, soprattutto il loro falò di confronto, dove Andrea è stato, a tratti, furibondo nei confronti della sua ex fidanzata, alzando particolarmente la voce.

In certe occasioni è dovuta intervenire direttamente Alessia Marcuzzi, per cercare di sedare la situazione. Maria De Fillippi si è congratulata con la conduttrice, per come ha gestito il tutto.

14:51 - dopo Sara, Alessia Marcuzzi fa il suo ingresso in studio: anche oggi ci sarà un angolo dedicato a Temptation Island Vip. I protagonisti di oggi saranno Nathaly Caldonazzo e Andrea Ippoliti.

14:50 - anche i corteggiatori che si sono dichiarati per Sara lasciano lo studio.

Al momento, per la tronista, non ci sarà una sostituta.

14:46 - s'inizia proprio con Sara. La ragazza, all'inizio del programma, è stata scelta per fare la tronista, dopo una storia per lei molto importante, che l'ha fatta soffrire parecchio. Durante le esterne fatte recentemente, si è resa conto che non riesce a proseguire questo percorso, perché pensa ancora al suo ex ragazzo. L'ha visto nel bar in cui lavora e la cosa le ha fatto decisamente effetto.

La ragazza decide di abbandonare il programma.

La decisione di Sara! State guardando #UominieDonne? pic.twitter.com/mURovQyPmv — Uomini e Donne (@uominiedonne) October 10, 2019

14:45 - inizia una nuova puntata di Uomini e donne. Fanno il loro ingresso i tronisti Sara Tozzi, Alessandro Zarino, Giulia Quattroccioche e Giulio Raselli.

Diretta Uomini e Donne, trono classico: giovedì 10 ottobre

Come andrà a finire la questione? Verrà svelata a partire dalle 14:45 su Canale 5. Il programma è visibile anche online, nella piattaforma Mediaset Play.