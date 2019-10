Nuovo appuntamento incentrato sulla telenovela iberica Il Segreto, che continua a stupire il pubblico. Negli episodi che saranno trasmessi sull’emittente televisiva Antena 3 questa settimana, una storica coppia dello sceneggiato continuerà a prendere delle strade diverse a causa di un nuovo personaggio femminile. Si tratta della marchesa Isabel de Los Visos (Silvia Marsò), per essere la responsabile dell’allontanamento tra Francisca Montenegro (Maria Bouzas) e Raimundo Ulloa (Ramon Ibarra).

Quest’ultimo e la moglie crederanno ancora di essere parecchio distanti l’uno dall’altra, mentre invece vivranno in due palazzi vicini. La madre di Adolfo e Tomas quindi non smetterà di manipolare a suo piacimento Francisca, per non farle avere nessun tipo di contatto con il consorte. Agendo in tale maniera l'aristocratica spingerà il padre di Emilia a lasciare Puente Viejo in solitaria.

Raimundo ritorna in paese da solo, Francisca ospitata da Isabel

A partire dalle puntate spagnole andate in onda a settembre 2019, dopo un salto temporale che ha portato dei grandi cambiamenti nelle trame, Raimundo è ritornato in paese da solo.

Quest’ultimo sin da subito ha destato dei sospetti nei suoi parenti, poiché dopo aver rimesso piede a Puente Viejo ha affermato di essere alla disperata ricerca di Francisca Montenegro. Per iniziare l’ex locandiere ha domandato a Marcela se avesse avuto traccia di sua moglie, con cui aveva lasciato il quartiere iberico per recarsi a Madrid. La sparizione improvvisa della darklady ha fatto intuire ai telespettatori che potrebbe essersi allontanata dal marito per pianificare qualche vendetta.

In seguito l’antagonista principale della soap si è fatta finalmente viva. Francisca è tornata in scena con l’obiettivo di riprendersi la sua posizione, pur sapendo di dover lottare con tutte le sue forze per raggiungere il suo scopo. La Montenegro infatti si è ritrovata senza un tetto sottos cui vivere, poiché la sua villa è stata divorata dalle fiamme innestate da Fernando Mesia. La proprietà della moglie dell’Ulloa è finita nelle mani di Don Ignacio Solozabal, ed è stata sul punto di essere acquistata dalla marchesa Isabel de Los Visos, una cugina di Salvador Castro.

La new entry ha accolto nella sua abitazione Francisca, che disposta a riprendersi la sua dimora si è vista costretta a stare a stretto contatto con la sua vecchia conoscenza.

La Montenegro sente la mancanza del marito, la partenza dell’Ulloa

La Montenegro tenuta segregata per non far diffondere in tutta la Spagna la voce del suo ritorno, ha dimostrato di non essersi dimenticata affatto di suo marito.

Precisamente nella puntata numero 2.186, la darklady dopo aver ricordato i momenti più felici passati con Raimundo a Puente Viejo, è diventata molto malinconica desiderando di vedere apparire il grande amore della sua vita. La madre di Adolfo e Tomas ha impedito a Francisca di ricongiungersi con l’Ulloa, facendola rimanere nella sua villa. La marchesa non ha consentito alla Montenegro di venire a conoscenza del ritorno in paese del padre di Emilia.

Nonostante ciò Francisca ha iniziato ad avere dei sospetti sul conto di Isabel, avendo l’impressione che le stia nascondendo qualcosa.

La madrina di Maria Castaneda essendo sottomessa dalla parente del suo defunto primo marito, ha chiesto alla domestica Antonita di portare dei fiori in un posto speciale. Quest’ultima non appena si è recata nel luogo indicato dalla Montenegro ha incontrato proprio Raimundo. A questo punto l’ex locandiere ha chiesto alla cameriera se ha visto sua moglie, ricevendo una risposta negativa. L’Ulloa non si è fidato di Antonita, invece Francisca è rimasta nascosta nell’ombra, consentendo alla marchesa Isabel di avere il pieno controllo su di lei, con l’obiettivo di poter recuperare i suoi beni e riacquistare la sua casona. Gli spoiler dei capitoli iberici in programma dal 28 ottobre all’1 novembre, purtroppo non sono piacevoli: la Montenegro e l'Ulloa si allontaneranno ulteriomente. Francisca sarà entusiasta per la collaborazione stretta con la marchesa, dato che si dirà certa di avere tutte le carte in tavola per poter riavere la sua tenuta. Raimundo invece anche se avrà il presentimento che sua moglie si trovi ad un passo da lui, non riuscirà a capire che lei si trovi in un palazzo molto vicino alla sua residenza. In questo modo quindi l'ex locandiere la darà vinta alla diabolica marchesa de Los Visos.