Da ormai molti anni la soap opera spagnola 'Una vita' tiene compagnia ai milioni di telespettatori italiani contenti di questo prodotto televisivo. Le anticipazioni degli appuntamenti dal 20 al 26 ottobre sottolineano che si creeranno dei sospetti intorno alla persona di Samuel. Quest'ultimo è ritenuto il responsabile dell'omicidio di Joaquin. Celia e Felipe spingeranno l'Alvarado a tenersi alla larga dall'Alday dopo l'aggressione organizzata dagli uomini vicini a Jimeno Batan.

Servante riuscirà a mettere da parte un grave problema di salute in quanto riuscirà a riprendersi dalla polmonite, ma saranno presenti i segni del malessere avvertito dalla donna. Il fratello di Diego vorrà trovare un modo per risolvere i problemi economici e non avrà altra soluzione se non quella di procedere con la vendita dei cimeli di famiglia.

La rivelazione fatta da Rosina che rivela un retroscena su Casilda

Samuel dovrà fare i conti con il comportamento dei vicini che non si presenteranno all'esposizione suscitando l'ira del giovane Alday.

Lucia si distinguerà per essere l'unica persona rimasta al fianco di Samuel in questo momento complicato. Il ragazzo ricambierà la fiducia aiutando la donna ad aggiustare una statuina di un certo valore. Rosina farà una rivelazione e, a La Deliciosa, svelerà ai vicini di casa che Casilda è la figlia di Maximiliano. Telmo s’intrometterà nell'incontro tra Samuel e Lucia trovando il modo per far interrompere la cena, ma l'Avarado si renderà conto che c'è lo zampino della cugina Celia.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

Felipe comincerà ad avere dei sospetti sulla buona fede di Samuel e crederà che l'Alday stia frequentando la ragazza per impossessarsi della sua eredità. Rosina (Sandra Marchena) e Leonor aiuteranno Casilda (Marita Zafra) a cambiare look recandosi in sartoria dove faranno cucire a Susana dei vestiti. Servante appoggerà Leonor nella scrittura di un'opera teatrale dedicata alla storia tra Heliodora e Martina.

I sospetti di Telmo su Samuel

Espineira non sopporterà il comportamento di Telmo che ha divulgato delle notizie sui giornali sul conto di Lucia, ma il parroco spiegherà i motivi di questo gesto volto a far rinunciare la fanciulla all'eredità.

Rosina e Casilda cercheranno di giungere a un chiarimento dopo aver avuto molti contrasti per via di quanto raccontato dalla moglie di Liberto nel corso della merenda a La Deliciosa.

Telmo (Daniel Tatay), dal canto suo continuerà a tenere d'occhio Samuel, sicuro che il ragazzo sia interessato a Lucia per sperperare il patrimonio della donna. L'Alday avrà un incontro con uno strozzino il cui nome è Batan e il parroco penserà che stiano organizzando un piano.