La coppia della quarta edizione di Matrimonio a prima vista, che suscitava più speranze (soprattutto tra il pubblico) era quella composta da Cecilia e Luca. I due hanno entusiasmato tutti per il bellissimo colpo di fulmine che ha fatto nascere la loro storia proprio il giorno del loro matrimonio, ma a sei mesi dalla fine, nello speciale disponibile da oggi 29 ottobre su Dplay Plus (e in onda il 5 novembre su Real Time alle 21:10), si scopre che l'unica coppia che nella finale aveva deciso di proseguire il cammino insieme, è arrivata al capolinea: Luca e Cecilia non stanno più insieme.

I 'Lucilia' i più amati dai social

Luca e Cecilia, durante la quarta edizione di Matrimonio a prima vista, sono stati i più amati dai social, al punto tale che gli utenti del web avevano creato un hashtag personalizzato: i "Lucilia". È Cecilia la prima a varcare la porta della stanza dove si tengono gli incontri con i tre esperti: Nada Loffredi, Mario Abis e Fabrizio Quattrini. La ragazza la prima cosa che ricorda con affetto, di questa esperienza, è proprio il giorno del matrimonio, per lei il momento più significativo.

Le cose con Luca, però, hanno iniziato a oscillare dopo la luna di miele in Messico: il rientro in Italia è stato un po' traumatico, forse perché la ragazza si rendeva sempre più conto che la loro complicità non poteva essere fatta solo d'ironia: serviva qualcosa di più.

In suo marito ha riscontrato un comportamento discontinuo, dove alternava momenti di pura leggerezza ad altri di pesantezza. Una situazione difficile da sostenere, ma che insieme, durante la finale del programma, avevano deciso di affrontare.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv

Le cose, a oggi, vanno diversamente. Infatti nonostante le anticipazioni riportate sul web in questi giorni, che davano ancora per buono il matrimonio tra Luca e Cecilia, in due non stanno più insieme e la decisione è stata presa da lui.

Luca e Cecilia, la fine del matrimonio decisa in 36 ore

Dopo la fine del docu-reality, Luca e Cecilia avevano deciso di riprendere il loro matrimonio da Roma, la città di lei.

Solo dopo 36 ore di convivenza, però, Luca ha deciso di tirarsi indietro, abbandonando Roma e mettendo così la parola fine alla loro storia. Il ragazzo ha ammesso di aver avuto già qualche dubbio durante la scelta, ma durante la sua permanenza a casa di Cecilia si è sentito proprio a disagio. Sperava che qualcosa potesse cambiare e invece non è stato: ha deciso di lasciare tutto e andare via. Ha anche provato a sentire Cecilia, ma la ragazza si è dimostrata piuttosto fredda, per questo il rapporto non si è chiuso nel migliore dei modi.

I tre esperti gli hanno detto che forse, invece di mollare tutto, sarebbe stato meglio riprovare a conciliarsi, magari provando a vivere insieme a casa di lui, in Piemonte, ma secondo il ragazzo il luogo non avrebbe fatto differenza, era proprio lui a stare male a causa di questo rapporto. Per Cecilia Luca sarebbe dovuto essere più sincero dicendo "no" durante la scelta, forse, almeno così, avrebbero potuto recuperare un rapporto d'amicizia.

Al momento sono abbastanza ai ferri corti, anche se dichiarano di volersi bene, ma vista la circostanza, come è già accaduto a Fulvio con Federica e Ambra con Marco, i due hanno dovuto restituire le fedi.