Si è tenuta ieri 10 ottobre una nuova registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Le speranze dei telespettatori di conoscere il nome di una nuova tronista sono state deluse anche questa volta: dopo l'abbandono di Sara Tozzi, andato in onda su Canale 5 proprio nella giornata di ieri, la redazione non ha presentato una sua sostituta. Il percorso televisivo è, dunque, continuato per i soli Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e Alessandro Zarino insieme ai rispettivi corteggiatori e corteggiatrici.

Nell'appuntamento in studio, Veronica ha evidenziato qualche iniziale ripensamento, salvo poi rendersi conto di avere fatto la scelta giusta, dichiarandosi per Alessandro. Giulio è uscito con Giovanna con la quale ha scambiato un bacio mentre Giulia ha evidenziato ancora un forte interesse per Daniele.

Uomini e donne anticipazioni: il primo bacio del trono di Giulio

Il Vicolo delle News ha diffuso le anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne di ieri 10 ottobre.

In essa, Veronica è uscita con Giulio ma in esterna lui ha percepito la sua preferenza per l'altro tronista. In effetti, con Alessandro le cose sono andate molto bene dopo il battibecco della precedente puntata. La stessa corteggiatrice ha confermato di avere fatto la scelta giusta in precedenza, dichiarandosi per il napoletano. Zarino ha chiesto di vedere anche Giovanna ma lei ha rifiutato, rivelandogli di essere già uscita con Giulio.

È quindi andato in onda il video dell'esterna tra i due, durante la quale la corteggiatrice ha mostrato la sua quotidianità. L'affinità è apparsa subito evidente, portando la coppia ad un bacio. In studio, Tina Cipollari ha accusato Giovanna, dicendosi certa che lei non sia sincera e abbia deciso di partecipare al programma per altri interessi. Ne è uscita una discussione molto accesa tra le due.

Trono Classico registrazione: Giulia conferma l'interesse per Daniele

Proseguendo con il resoconto dell'ultima registrazione di Uomini e donne, Giulio ha espresso la propria delusione per la mancata reazione delle sue corteggiatrici, che non hanno detto nulla dopo avere visto il bacio con Giovanna.

Si è quindi passati al trono di Giulia Quattrociocche, con le immagini del confronto con Cristiano, avvenuto al termine della precedente puntata. Lui aveva raggiunto la romana in camerino ma non c'era stato il chiarimento desiderato. Durante l'esterna con Alessandro, Giulia ha confermato di non sentirsi ancora a suo agio insieme a lui, preferendo il rapporto instaurato con Daniele. La sua affermazione è stata confermata anche dai fatti: uscita con quest'ultimo, la Quattrociocche ha parlato di Alessandro, criticandolo per il modo in cui ostenta le auto di sua proprietà.

Lui, in studio, ha chiarito di essere proprietario di una concessionaria, motivo per cui può permettersi di provare molte macchine. L'incontro con Daniele si è quindi concluso con un nuovo bacio.