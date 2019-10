Continuano i colpi di scena anche nel secondo appuntamento settimanale di Uomini e donne dedicato al Trono Over e che andrà in onda martedì 15 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5. Stando a quanto riportano le anticipazioni pubblicate su Witty tv, nel nuovo appuntamento vedremo Gemma e JeanPierre cimentarsi nel gioco della mela, mentre finalmente Riccardo cederà alle insistenze di Maria De Filippi e leggerà ad Ida la lettera in cui le dichiara i propri sentimenti.

Uomini e donne, il gioco della mela per Gemma e il suo cavaliere

Gemma Galgani continuerà ad essere protagonista anche nell'appuntamento di Uomini e donne in onda su Canale 5 il prossimo 15 ottobre. La dama torinese sta proseguendo la sua conoscenza con JeanPierre, anche se i due in settimana non sono riusciti a vedersi. La Galgani sembra essere molto presa dall'uomo e sarà Maria De Filippi a proporre alla coppia di fare il gioco della mela. Stessa cosa verrà proposta anche a Ida e Riccardo.

Anticipazioni Over del 15 ottobre: la lettera d'amore di Riccardo a Ida

Ricordiamo che quanto andrà in onda il prossimo 15 ottobre fa riferimento alla registrazione del 1 ottobre e dove, come riportano le anticipazioni del 'Vicolo delle news', ci sarà un colpo di scena in merito a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Si riprenderà infatti dal momento in cui il Guarnieri, dopo le insistenze della conduttrice, si convincerà a leggere alla ex fidanzata una lettera.

Le parole del cavaliere tarantino lasceranno a bocca aperta Ida e l'uomo finalmente riuscirà ad esternare i suoi sentimenti, dicendo di amarla ancora e di come lei sia la donna più importante della sua vita. Guarnieri ammetterà in parte le sue colpe per la fine della relazione ma, da quanto si intuirà, sembrerà pronto a ricominciare con la dama bresciana. Una dichiarazione d'amore che farà scattare le lacrime a Ida la quale, sorpresa dalle sue parole, non saprà cosa fare, timorosa di poter tornare a soffrire come in passato.

Anche per loro, Maria De Filippi avrà pensato al gioco della mela, in una sorta di gara con Gemma e JeanPierre. Al termine, Ida e Riccardo balleranno insieme e tutto farà pensare che tra i due stia tornando finalmente il sereno. Armando, invece, non prenderà affatto bene il riavvicinamento della Platano al suo ex e la accuserà di averlo usato.

Questo e molto altro nella puntata in onda martedì 15 ottobre a partire dalle 14:45 su Canale 5, dove i fan del dating-show di Maria De Filippi continueranno a seguire le vicende legate sia a Gemma e JeanPierre che a Ida e Riccardo.

Ricordiamo che sul sito Witty tv e su Mediaset Play, è possibile rivedere le puntate già andate in onda oltre a numerose clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.