La quinta e penultima puntata de La Strada di Casa 2, la fiction che vede Alessio Boni nei panni del protagonista, andrà in onda martedì 22 ottobre su Rai 1. Sembra quindi che per scoprire chi ha ucciso Mauro dovremo attendere almeno due settimane dato che la settimana prossima la fiction non andrà in onda a causa della partita della nazionale. La Strada di Casa 2, nonostante la complessità di questa seconda stagione, continua ad appassionare i telespettatori grazie alla bravura di attori come Alessio Boni, Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini e Christian Filangeri.

Fin dal primo episodio, per mezzo di un flashback, abbiamo visto Fausto essere sospettato di omicidio e dopo quattro puntate scopriremo finalmente se l'uomo è colpevole o no. Inoltre, nella prima puntata de La Strada di Casa 2, non sapevamo che la vittima fosse Mauro, il quale potrebbe essere colui che aveva cercato di uccidere Milena alcuni giorni prima. Quando gli inquirenti hanno mostrato a Morra il video in cui si vedeva il giovane accanto alla macchina che aveva investito la figlia di Gloria, Fausto ha detto di non conoscere il suo ex compagno di cella. Il commissario sembra sospettare del personaggio interpretato da Alessio Boni ma ben presto si dovrà ricredere.

Fausto viene scagionato

Morra, dopo essere stato ritrovato con l'arma del delitto in mano, è il principale indagato dell'omicidio. Il commissario sospetta di lui dato che in precedenza ha mentito agli inquirenti riguardo a Mauro ed inoltre ha un movente. E' possibile che in un momento d'ira abbia ucciso l'uomo che credeva colpevole di aver investito la figlia?

Sembra però che Morra sia innocente dato che viene scagionato dalle analisi della polizia scientifica.

L'omicidio, infatti, è avvenuto prima che Fausto si recasse sul luogo del delitto e quindi il commissario dovrà indagare in un'altra direzione. Tuttavia, anche se viene appurata l'innocenza del padre di Milena, sembra che la famiglia Morra non smetta di avere problemi con la polizia: gli inquirenti si convincono che l'assassino potrebbe essere Lorenzo. Effettivamente il giovane ha passato la notte fuori casa ma in seguito si verrà a sapere che durante il delitto si trovava sul ponte da cui Irene si è suicidata.

Un altro membro della famiglia Morra che appare sospetto è Gloria: come abbiamo potuto vedere dal promo mandato in onda dalla Rai, la donna ricorderà in maniera molto confusa di essere stata sul luogo del delitto. Purtroppo non potrà capire nell'immediato quanto sia coinvolta dato che il peggioramento delle sue condizioni di salute non le permette di ricordare. Anche Milena e Viola potrebbero attirare l'attenzione della polizia visto che le due sorelle nascondono un segreto riguardante la notte del delitto.

Sembra che ogni componente della famiglia abbia qualcosa da nascondere.