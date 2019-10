Dopo aver esternato sui social network la rabbia per l'aggressione che ha subito a Roma circa una settimana fa, Lorella Boccia ha accettato di raccontare questo spiacevole episodio anche in televisione. La ballerina professionista di Amici, infatti, sarò una degli ospiti della puntata di Verissimo del 12 ottobre; le anticipazioni del web fanno sapere che la napoletana si è emozionata quando ha ripercorso tutte le tappe di quella terribile notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso.

Lorella su Canale 5: 'Io e mio marito minacciati'

Sono passati pochi giorni da quando tutto il web ha parlato della denuncia che Lorella Boccia ha fatto su Instagram. La presentatrice del daytime di Amici, infatti, ha usato i social network per far sapere a tutti di essere stata aggredita da persone che lei stessa ha definito "uomini di m...".

Nella puntata di Verissimo che andrà in onda sabato 12 ottobre, Silvia Toffanin incontrerà la ragazza a circa una settimana dallo spiacevole episodio che ha vissuto con Niccolò Presta.

Le anticipazioni dell'intervista che stanno circolando in rete, fanno sapere che la ballerina è apparsa molto emozionata nel ricordare i tragici momenti che lei e la sua dolce metà hanno affrontato la notte tra il 3 e il 4 ottobre scorso.

"Dopo una cena romantica, stavamo andando verso la macchina e abbiamo sentito due ragazzi che ci chiamavano", ha esordito la giovane nello sfogo che tutti i siti di Gossip stanno riportando.

"Quando ci siamo voltati, è successo di tutto. Siamo stati minacciati con un coltello, perciò abbiamo dato tutto quello che avevamo", ha aggiunto l'ex allieva del talent-show prima di rendere pubblico il fatto che ha mandato su tutte le furie i ladri.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Gossip

Lorella, infatti, ha spiegato che non riusciva a sfilarsi dal dito la fedina che le aveva regalato il marito; uno degli aggressori, perdendo visibilmente la calma, le ha dato un ceffone in pieno viso.

Il ritorno ad Amici dopo l'aggressione

A Verissimo, inoltre, la Boccia ha raccontato di aver temuto più per il marito Niccolò che, vedendola scossa per lo schiaffo ricevuto, era tentato di reagire per difenderla.

"Loro avevano un coltello, lui nulla", ha fatto sapere la napoletana nel salotto di Silvia Toffanin.

Nonostante lo spavento sia stato tanto, Lorella ha confermato di essere tornata al lavoro il giorno successivo all'aggressione: la ragazza, infatti, attualmente fa parte del corpo di ballo che accompagna i protagonisti di Amici Celebrities nelle perfomance ideate da Giuliano Peparini.

"Ho bisogno di tempo", ha concluso la ballerina nel suo sfogo che è arrivato a qualche giorno da quello forse più rabbioso che ha pubblicato su Instagram il giorno dopo essere stata malmenata e derubata in centro a Roma.