La puntata di La vita in diretta del 1° novembre è iniziata con un clima festoso, anche grazie alla celebrazione di Ognissanti, con Alberto Matano e Lorella Cuccarini che sono apparsi piuttosto sorridenti e complici insieme, scherzando tra una battuta e l'altra. La conduttrice in particolare ha detto sorridendo: "In fondo siamo un po' tutti santi. Alberto tu sei santo?". Matano ha annuito e accennato un sorriso, poi ha fatto una battutina facendo un chiaro riferimento alla frecciatina fatta da Heather Parisi nei confronti della sua collega una settimana fa.

Alberto Matano fa una battuta: la reazione della Cuccarini

All'inizio della puntata di oggi de La vita in diretta, Alberto Matano ha punzecchiato un po' Lorella Cuccarini. il giornalista, infatti, ha dichiarato in maniera scherzosa riferendosi alla collega: "Sbaglio o qualcuno ti ha chiamata Santa subito?". La Cuccarini ha reagito in maniera un po' stizzita ma allo stesso tempo complice: "Ma che te ridi?".

A quanto pare, la battuta pungente di Matano si riferiva alla stoccata di sabato scorso di Heather Parisi, da sempre definita "rivale" di Lorella. La ballerina, però, ha confessato a Verissimo che non prova alcun rancore verso la collega e che ormai è una persona che non fa più parte della sua vita. Insomma, parole piuttosto dure quelle di Heather, che sicuramente non avranno lasciato indifferente Lorella, vista la sua reazione nella puntata di oggi dello show di Rai 1. Ci sarà un nuovo confronto tra le due oppure si ignoreranno a vicenda? Chissà, tutto è possibile.

Matano-Cuccarini, ascolti in crescita: la D'Urso potrebbe temerli

Da lunedì 28 ottobre si assiste ad una crescita vertiginosa degli ascolti de La vita in diretta. Ieri, per esempio, lo show di Rai 1 ha totalizzato 1.728.000 di spettatori e il 14,59% di share, arrivando quasi ad un pareggio con Pomeriggio 5 di Barbara D'Urso che ha realizzato un totale di 1.598.000 spettatori e il 14,7% di share nella prima parte e un 1.972.000 spettatori con il 15,48% di share nella seconda.

A cosa sarà dovuta questo improvviso aumento dell'audience? A quanto pare la coppia formata da Lorella Cuccarini e Alberto Matano sta convincendo sempre di più il pubblico, dopo un mese e mezzo in cui sono usciti da perdenti da ogni sfida con la diretta rivale. Però bisogna puntualizzare che il 31 ottobre era un giorno particolare, in quanto era la festa di Halloween e la D'Urso "era assente". La coppia Matano-Cuccarini si preparando al sorpasso oppure Barbarella resterà stabile e trionferà ancora contro i suoi due "rivali"?

Non ci rimane che attendere i dati auditel disponibili domani 2 novembre alle ore 10.