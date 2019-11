La quarta puntata de L'Isola di Pietro 3 andrà in onda l'8 novembre. La fiction di Canale 5, che ha per protagonista Gianni Morandi nei panni del pediatra Pietro Sereni, entrerà nella seconda metà della stagione. Nella puntata del prossimo venerdì, ci sarà un altro grave episodio a Carloforte: Lara verrà trovata in fin di vita e i sospetti ricadranno tutti sul presunto padre della cameriera. Inoltre, Ilaria affronterà la chemioterapia e Caterina vorrà andare via con Leonardo.

L'Isola di Pietro: anticipazioni della quarta puntata che andrà in onda l'8 novembre

Le anticipazioni della quarta puntata de L'Isola di Pietro raccontano che a Carloforte accadrà ancora qualcosa di misterioso. Lara, una cameriera, verrà ritrovata in pessime condizioni nel resort in cui lavora. La tragica scoperta potrebbe segnare una svolta decisiva anche per le indagini sulla scomparsa di Chiara.

Per entrambi i crimini, infatti, tutti gli indizi porteranno le Forze dell'Ordine a sospettare di una sola persona: si tratterà di Franco Portorico. Il principale indiziato sarà il presunto padre della cameriera ritrovata in fin di vita: sarà stato davvero l'uomo il responsabile di entrambi i reati?

Nel frattempo, Pietro si dedicherà a stare accanto ad Ilaria che dovrà sottoporsi alla difficile esperienza della chemioterapia.

Caterina, in seguito alla forte crisi del suo rapporto con Diego, deciderà di lasciare Carloforte insieme a Leonardo e comunicherà la sua scelta ad Elena. La nipote di Pietro Sereni affermerà che vorrebbe vivere la sua vita lontano dal luogo di nascita, in compagnia del campione di windsurf. Come la prenderà sua madre?

La fiction con Gianni Morandi, girata in Sardegna, va in onda ogni venerdì sera

La miniserie televisiva L'Isola di Pietro 3 occupa la prima serata del venerdì di Canale 5 ed è diretta da Umberto Carteni.

Gli splendidi paesaggi che fanno da cornice alle storie, fanno parte dell'isola di San Pietro in Sardegna. Grazie anche alla fiction di Mediaset, tutta la Sardegna ha registrato un notevole incremento del turismo, come certifica una ricerca di Ergo Research di qualche mese fa, commissionata dall'Assessorato regionale del turismo.

Gianni Morandi il protagonista, veste i panni di Pietro, mentre Chiara Baschetti interpreta il ruolo di Serena.

Il cast della terza stagione è composto anche da Francesco Arca nei panni di Valerio Ruggeri, Alma Noce che interpreta Caterina, Erasmo Genzini nel ruolo di Diego e Francesca Chillemi che veste i panni della nuova insegnante di ginnastica. Le avventure del pediatra Pietro Sereni a Carloforte sono arrivate alla terza stagione. Le sei puntate di quest'anno vanno in onda il venerdì sera, a partire dalle 21:20 circa, su Canale 5.