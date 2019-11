Martedì 19 novembre, a partire dalle 14:10 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Una vita, che riserverà nuovi colpi di scena ai numerosissimi fan della soap ambientata ad Acacias. Stando agli spoiler, infatti, Pena lascerà il quartiere senza salutare nessuno, nemmeno la fidanzata Flora, la quale si è sempre mostrata contraria alla decisione del pasticcere di partire per l'Africa. Carmen, intanto, cercherà di riconquistare l'affetto del figlio Raul, il quale continuerà ad avere un atteggiamento arrogante non solo con la donna, ma anche con gli altri domestici.

Una vita, anticipazioni 19 novembre: Pena parte per la missione in Africa

Uno dei personaggi di calle Acacias lascerà, almeno per qualche tempo, la soap iberica, così come rivelano le anticipazioni sul prossimo episodio del 19 novembre. Si tratta di Pena, il quale ha deciso di recarsi in Africa allo scopo di completare la missione scientifica iniziata dal padre Cesar. L'inaspettata notizia manderà su tutte le furie Flora, la quale non accetterà la decisione di Pena.

L'uomo, alla fine, deciderà di partire senza salutare nessuno degli abitanti di Acacias, nemmeno Flora. Affiderà una lettera ad Antonito in modo che il Palacios la possa recapitare alla fidanzata.

Acacias 38: Carmen tenta in tutti i modi di recuperare il rapporto con Raul

Se Flora dovrà fare a meno del fidanzato Pena per un lungo periodo, Carmen, invece, ha da poco ritrovato il figlio Raul, anche se le cose tra loro non sembreranno andare nel migliore dei modi.

Il ragazzo dai capelli rossi, si è sempre mostrato insolente e arrogante con gli altri domestici della soffitta e si anche rifiutato di aiutare Servante come portinaio. Il giovane, inoltre, è stato fermato giusto in tempo dalla madre, mentre tentava di rivendere una statuetta trafugata a casa Alday. Carmen non saprà come fare per recuperare il rapporto con il figlio e arriverà persino a impegnare uno scialle prezioso per poter comprare dei dolci a Raul.

Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà se il rapporto tra madre e figlio migliorerà e se il ragazzo comincerà a farsi voler bene anche dai restanti abitanti di Acacias.

Questo e molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda il prossimo 19 novembre su Canale 5, a partire dalle 14.10 subito dopo la messa in onda di Beautiful, dove i fan potranno scoprire la reazione di Flora alla partenza del fidanzato per l'Africa.

Inoltre, per chi si fosse perso qualche episodio precedente, le puntate già andate in onda sono disponibili sul sito Mediaset Play, dove si potranno trovare anche diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.