Una vita torna con un nuovo appuntamento settimanale ricco di colpi di scena. Le anticipazioni relative alle puntate in onda dal 17 al 22 novembre, rivelano che Peña stanco di litigare con Flora partirà per l'Africa senza salutare nessuno. Intanto, il cocchiere Gutierrez verrà trovato morto in una carrozza mentre Alicia rivelerà a Telmo di essere stata pagata da Samuel per mentire sul suo conto. Infine, Raul sparirà da Acacias e ciò preoccuperà non poco Carmen.

Una vita, Alicia racconta a Telmo di essere stata pagata da Samuel

Le trame di Una vita dal 17 al 22 novembre, rivelano che Flora sarà in collera con suo fidanzato Peña, in quanto non vuole che lui vada in Africa per portare a termine la missione di suo padre Cesar. Intanto, Venancio, il direttore dell'Accademia d'arte farà delle esplicite avances a Susana mentre Raul ruberà una statuetta da casa di Samuel per rivenderla e ricavarci del denaro.

Tuttavia, il giovane cambierà idea nel momento in cui sua madre lo pregherà di non diventare un delinquente come suo padre. Poco dopo, il priore Espineira vorrà allearsi con Samuel in modo tale da riuscire ad appropriarsi dell'immenso patrimonio che erediterà Lucia. Telmo non sopporterà più le bugie di Alicia e così dirà ad Ursula di convocare la giovane in parrocchia. Quest'ultima si recherà dal sacerdote e gli dirà che non ha nessuna intenzione di svelare a Lucia di averle mentito ed inoltre gli rivelerà di essere stata pagata da Samuel per mentire sul suo conto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Anticipazioni Tv Una Vita

Carmen prega Servante di assumere il figlio

Carmen preoccupata che il figlio possa diventare un delinquente, pregherà Servante di assumerlo come suo aiutante, ma il ragazzino anziché essere riconoscente, rifiuterà il lavoro. Intanto, Trini temendo di avere un figlio dai capelli rossi, chiederà a Telmo di officiare una messa per scongiurare questo pericolo. Don Venancio entusiasta per l'abilità artistica di Susana, inviterà lei e Rosina a partecipare ad una classe molto speciale di disegno.

Peña non riuscirà a capire per quale motivo Flora non voglia che parta per l'Africa. Nel frattempo, Telmo riuscirà a trovare Gutierrez, il cocchiere che ha portato lui e Lucia nel luogo in cui si trovava la chiesetta abbandonata e cercherà di farsi dire se è stato in qualche modo corrotto da Samuel. Poco dopo, Cesareo si pentirà per tutte le volte che ha aiutato l'Alday e si recherà in canonica per parlare con il sacerdote, ma si ritroverà davanti Ursula.

Peña parte per la missione in Africa

Peña non potendone più dei continui litigi con Flora, partirà per la missione in Africa senza salutarla e pregherà Antoñito di darle una lettera che ha scritto per lei. Nel frattempo, Susana e Rosina decideranno di rifiutare la proposta di don Venancio mentre padre Telmo darà un appuntamento a Gutierrez, in modo tale da sapere cosa sia davvero accaduto il giorno in cui Samuel lo ha accusato di aver abusato di Lucia.

Raul sparisce improvvisamente da Acacias e nessuno saprà nulla di lui per qualche tempo, cosa che farà preoccupare non poco Carmen. Più tardi, Gutierrez non andrà all'incontro con Telmo che poi troverà il suo corpo senza vita in una carrozza a calle Acacias. A causa della morte dell'uomo, il prete non avrà più modo di incastrare Samuel mentre Cesareo si scurirà in volto non appena saprà della triste fine del cocchiere e per tale motivo il Martinez sospetterà che il guardiano sappia qualcosa.

Lucia trascorrerà gran parte delle sue giornate con Alicia.