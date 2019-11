Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Il Segreto', le puntate che andranno in onda in Spagna su Antena 3 da oggi 18 novembre a venerdì 22 novembre si soffermeranno sui coniugi Marcela e Matias Castanada e sul triangolo amoroso venutosi a formare con la terza incomoda, Alicia. In particolare, questo triangolo amoroso sta infiammando le trame delle puntate ambientate a Puente Viejo.

Nel dettaglio, la Del Molino continuerà a rimproverare a suo marito di essere un padre assente e continuerà a lamentarsi che Matias passa troppo tempo in miniera insieme alla Urrutia.

Maqueda rischierà la vita per salvare gli operai e per questo farà infuriare Isabel

Intanto, sempre secondo le ultime anticipazioni della prossima settimana, Damian scoprirà che il suo amico Cosme è uno degli uomini intrappolati dell'incidente alla miniera.

Alicia chiederà a Matias di protestare maggiormente per ottenere sicurezza in miniera. La richiesta non sarà accettata dal fratello di Maria Castaneda che dirà di avere come obiettivo primario quello di salvare i lavoratori che si trovano sotto le macerie.

Nel frattempo anche la Marchesa Isabel si presenterà in miniera sul luogo dell'incidente e perderà la testa quando scoprirà che anche Maqueda sta rischiando la sua vita pur di salvare gli operai. Dopo tante ricerche, il capo squadra porterà in superficie 9 persone e 1 corpo senza vita.

Cosme perderà la vita in miniera

Sempre secondo le ultime news della soap opera iberica si scoprirà che il corpo senza vita avvolto dal lenzuolo bianco sarà quello di Cosme. La morte dell'operaio creerà una grande disperazione per Damian. Proprio per questo motivo, quest'ultimo vorrà provare a dare fuoco alla villa de L'Havana con la Marchesa all'interno.

Inoltre, Damian si offrirà di prendere anche il posto di Cosme agli incontri clandestini.

Proposta che verrà valutata da Alicia. Poco dopo, il Castaneda avrà un incontro amoroso con sua moglie nella piazza centrale del paesino spagnolo. Quest'incontro sarà spiato dalla Urrutia che morirà di gelosia nel vedere i due coniugi di nuovo insieme.

Invece, Isabel deciderà di partecipare al funerale del minatore morto anche se Maqueda glielo sconsiglierà. Infatti, allo stesso tempo Matias e il capitano Huertas temeranno che in questa circostanza possa accadere qualcosa di spiacevole.

Più tardi Matias dirà ad Alicia di voler dare una seconda possibilità al suo matrimonio, però la Del Molino continuerà a sentirsi trascurata per questi incontri del marito con la Urrutia. Infatti, Marcela accuserà suo marito di pensare sempre di più alla maniera e non alla locanda.