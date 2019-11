Il trono di Giulio Raselli continua a scatenare critiche tra i telespettatori di Uomini e donne, molti dei quali sospettano che ci siano degli accordi pregressi tra lui e la corteggiatrice Giulia D'Urso. Sebbene la questione sia stata chiarita nella registrazione del Trono Classico effettuata lo scorso 14 novembre, alcune causalità continuano a scatenare discussioni sui social network. Qui sono in molti a pensare che l'esperienza di Alessandro Zarino sia giunta al termine proprio per le sue illazioni sul collega.

Su Giulio Raselli si è espresso anche Manuel Galiano, l'ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, che aveva avuto la meglio sull'attuale tronista al termine della sua esperienza televisiva della scorsa stagione. Intervistato da Radio Radio, Manuel ha dichiarato di non seguire il trono dell'ex rivale ma ha anche colto l'occasione per lanciargli una chiara frecciatina.

Secondo Galiano, il tempo rivela come sono le persone

Ospite di Giada De Miceli nel programma 'Non succederà più', Manuel Galiano ha espresso la sua opinione sul trono di Giulio Raselli, dichiarando: "Ho visto negli ultimi periodi che ci sono un po’ di problemi in questi troni, di persone che sono d’accordo.

Io ti dico solo una cosa, una frase: il tempo rivela sempre le persone per quello che sono". Sebbene non abbia fatto nomi, il riferimento all'ex rivale appare più che evidente, così come la frecciatina al fatto che Giulio non sia completamente trasparente nel suo attuale percorso. A sorpresa, invece, Galiano non è stato particolarmente pungente contro Giulia Cavaglià come i telespettatori di Uomini e donne si sarebbero aspettati.

In merito alla relazione sentimentale da lei intrapresa con Francesco Sole, il corteggiatore della scorsa edizione si è limitato a dire che il nuovo flirt è decisamente più adatto alla Cavaglià, visto che ama esprimere ciò che pensa su Instagram e non attraverso un semplice messaggio in privato.

Le lodi alla redazione di Uomini e donne

L'ex corteggiatore Manuel Galiano ha inoltre voluto prendere le difese della redazione di Uomini e donne, con la quale in passato ha sempre avuto un ottimo rapporto (in primis con l'autrice Raffaella Mennoia).

Nell'intervista a Radio Radio ha manifestato la convinzione che non ci sia nulla di programmato nelle dinamiche dello storico dating show. A suo dire, infatti, non è possibile esprimere delle critiche contro gli autori del programma mentre sono le persone che vi partecipano a giocare con i sentimenti. Ha quindi dato vita ad una vera e propria lode: "Nella redazione sono degli angeli". Parole che hanno fatto storcere il naso a più di qualche fan, convinto che la porta di Manuel Galiano verso il trono sia ancora aperta.