Flavio Briatore e Benedetta Bosi sono una delle coppie più chiacchierate del momento. L'imprenditore dopo un periodo vissuto da single, sembra che abbia ritrovato la felicità al fianco di una ragazza molto più giovane di lui. Viste le numerose critiche ricevute, è intervenuta sui social la diretta interessata per spiegare i motivi della sua scelta.

In seguito agli scatti pubblicati dalla rivista di cronaca rosa Chi, il web ha puntato il dito contro la coppia.

Molte persone hanno commentato in modo negativo, la grande differenza d'età fra Benedetta e Flavio. Per la precisione la Bosi ha 49 anni in meno di Briatore.

Sotto all'ultimo post pubblicato dalla nuova fiamma dell'imprenditore, alcuni utenti non si sono risparmiati dal lanciare delle frecciatine velenose. In particolare un utente ha esordito: "Come puoi stare con uno che potrebbe esserti nonno". La replica della diretta interessata non si è fatta attendere: "L'intelligenza non invecchia mai".

Un altro utente invece, avrebbe accusato la giovane di essersi messa con Flavio Briatore solamente perché considerato un imprenditore di successo: "Che schifo vendersi per case e soldi, povero mondo". Anche in questo caso Benedetta, senza mezzi termini ha spiegato che il denaro lo possono avere tutti, ma l'intelligenza è una cosa per poche persone.

Con le sue dichiarazioni Benedetta Bosi ha confermato di frequentare Flavio Briatore, ma ha smentito categoricamente di essersi avvicinata all'ex marito di Elisabetta Gregoraci per soldi.

Elisabetta Gregoraci boccia la nuova fiamma dell'ex marito

La nuova relazione di Flavio Briatore sta facendo discutere molto l'opinione pubblica. Tra i vari commenti apparsi sul web dopo gli scatti pubblicati dal magazine diretto da Alfonso Signorini, è arrivato anche il giudizio di Elisabetta Gregoraci. L'ex moglie dell'imprenditore ha deciso di rispondere alle domande dei suoi fan. Ovviamente, non sono mancati dei commenti sulla nuova relazione di Flavio Briatore.

Un utente ha fatto presente che lo scandalo non riguarda la nuova storia, ma la grande differenza d'età, pensiero che è stato condiviso anche dalla modella calabrese: "Più che destabilizzare, fa rabbrividire". Poco dopo la conduttrice nel rispondere alla domanda di un altro follower, ha detto. "Mi auguro che se ne renda conto, ma non ne sono sicura. In questi anni ho sopportato veramente tanto".

Dopo le numerose critiche a questo punto non resta che attendere la versione del diretto interessato, che però al momento ha preferito scegliere la via del silenzio.

Se tra Benedetta e Flavio sarà davvero amore, solo il tempo sarà in grado di dircelo.