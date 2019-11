Continuano gli intrighi e i colpi di scena anche nella nuova puntata di Una vita in onda venerdì 22 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10, subito dopo la messa in onda di Beautiful.

Ad Acacias un nuovo mistero aleggerà sulla morte misteriosa di Gutierrez, il cocchiere con cui aveva appuntamento padre Telmo per scoprire la verità su quanto avvenuto all'eremo. Il parroco non riuscirà a fare in tempo a parlare con il cocchiere, in quanto l'uomo verrà accoltellato a morte prima di giungere nel quartiere. Saranno vani i tentativi di Martinez di soccorrerlo, mentre Cesareo sembrerà sconvolto da quanto accaduto.

Gutierrez accoltellato a morte

I fan della soap ambientata a calle Acacias, rimarranno con il fiato sospeso per conoscere gli sviluppi legati alla vicenda che vede come protagonista padre Telmo, il quale sarà determinato a scoprire la verità su quanto avvenuto il giorno in cui condusse Lucia fuori città. Il sacerdote riuscirà a rintracciare il cocchiere il quale gli darà appuntamento per raccontargli tutta la verità, aiutandolo a smascherare una volta per tutte Samuel.

Nel corso del nuovo episodio, vedremo che Telmo aspetterà invano l'arrivo di Gutierrez e penserà che l'uomo abbia cambiato idea. Poco dopo, giungerà nel quartiere una carrozza, dentro la quale il parroco ritroverà il cocchiere pugnalato e agonizzante.

Spoiler del 22 novembre: il cocchiere muore tra le braccia di padre Telmo

Gli spoiler sulla puntata in onda il 22 novembre, svelano che il cocchiere sarà in fin di vita.

Nonostante venga soccorso da padre Telmo, morirà tra le sue braccia. In questo modo, il parroco vedrà svanire l'opportunità di conoscere la verità su quanto accaduto all'eremo e perderà la possibilità di smascherare Samuel. Il Martinez inoltre, noterà la reazione di Cesareo e avrà il sospetto che il guardiano sappia molte cose sulla vicenda e cercherà in tutti i modi di farlo parlare. Riuscirà padre Telmo a incastrare Samuel e a riallacciare i rapporti con Lucia?

Quest'ultima nel frattempo, sarà sempre più soggiogata dall'Alday, il quale continuerà imperterrito nel suo piano per impossessarsi della cospicua eredità dei marchesi di Valmez.

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda, non resta che seguire il prossimo appuntamento di Una vita in onda a partire dalle 14:10 su Canale 5 venerdì 22 novembre.

Ricordiamo inoltre che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili gli episodi già trasmessi, unitamente a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni puntata.

Dalle ultime anticipazioni sulla programmazione Mediaset della soap iberica, veniamo inoltre a sapere che, dal prossimo martedì, ritornerà l'appuntamento serale su Rete 4 a partire dalle ore 21:20.