Lunedì 18 novembre a partire dalle 14:10 su Canale 5, andrà in onda un nuovo episodio di Una vita, dove i telespettatori vedranno come padre Telmo sarà determinato a scoprire la verità su quanto accaduto il giorno in cui portò Lucia all'eremo. Il sacerdote convocherà Alicia Villanueva in parrocchia per capire come mai la donna abbia mentito alla Alvarado, raccontandole di essere stata abusata dal Martinez in giovane età.

La donna ammetterà le menzogne, ma non rivelerà chi l'abbia pagata per farlo. Telmo quindi, vorrà mettere con le spalle al muro Gutierrez, il cocchiere che lo condusse all'eremo, affinché sveli una volta per tutte la verità, sempre più convinto che dietro a tutto ci sia la mano di Samuel.

Una vita, spoiler: Telmo scopre che Alicia ha mentito a Lucia

Dopo aver fatto chiamare Alicia in parrocchia, padre Martinez avrà un duro faccia a faccia con la donna, scoprendo che ha mentito a Lucia raccontandole una violenza mai avvenuta subita dal sacerdote.

Telmo insisterà per sapere se la Villanueva è stata pagata da Samuel per mentire, ma la donna, pur essendo una manipolatrice, non svelerà il nome del mandante. Padre Telmo però, sarà sempre più convinto che dietro a tutto ci sia lo zampino di Samuel, mentre Lucia si allontanerà sempre più dal giovane parroco.

Telmo va in cerca di Gutierrez per smascherare Samuel

Nel corso del nuovo appuntamento di lunedì 18 novembre, continueranno gli intrighi e le emozioni che terranno con il fiato sospeso i numerosi fan della soap ambientata ad Acacias.

Da quanto riportano le anticipazioni, padre Telmo, nonostante il duro confronto con Alicia, non sarà ancora riuscito a smascherare Samuel il quale intanto, starà tramando con Espineira per mettere le mani sull'eredità di Lucia. Il Martinez quindi, deciderà di rintracciare Gutierrez, il cocchiere che lo condusse all'eremo con Lucia e gli chiederà di raccontargli tutta la verità. L'autista verrà messo alle strette dal parroco, il quale, senza mezzi termini, gli chiederà se ha ricevuto del denaro dall'Alday.

Anche Gutierrez sembrerà non voler confessare la verità su quanto accaduto, mentre ad Acacias Pena sarà prossimo alla partenza per l'Africa, nonostante la contrarietà della fidanzata Flora, la quale non ha intenzione di digerire la notizia.

Questo è molto altro nella nuova puntata di Una vita in onda il prossimo 18 novembre, dove si scoprirà come padre Telmo stia cercando di capire come Samuel sia riuscito ad incastrato ed ad allontanarlo da Lucia.

Ricordiamo che, anche questa settimana, sarà sospeso l'appuntamento serale del martedì su Rete 4, mentre su Mediaset Play è possibile rivedere le puntate già trasmesse.