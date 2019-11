Tornano le anticipazioni della soap Una vita riguardanti in particolare ciò che accadrà ad Acacias da domenica 17 a venerdì 22 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10. Le anticipazioni svelano che Flora non accetterà la decisione di Pena di partire alla volta dell'Africa, mentre padre Telmo, stanco delle bugie di Alicia Villanueva, riuscirà a farla confessare e scoprirà che la donna è stata pagata da Samuel per mentire a Lucia.

Il sacerdote quindi, comincerà ad indagare su quanto accaduto il giorno in cui portò la Alvarado all'eremo, convinto che dietro a quanto successo ci sia lo zampino dell'Alday.

Anticipazioni Una vita: Telmo scopre che Alicia è stata pagata da Samuel

Molti colpi di scena attendono i fan di Una vita anche nel corso della prossima settimana, dove padre Telmo comincerà ad intuire che, dietro a quanto accaduto all'eremo, ci sia la mano di Samuel.

Il parroco, tornato ad Acacias grazie ad un accordo con Espineira, convocherà in parrocchia Alicia Villanueva, stanco delle bugie della donna sul suo conto e riuscirà a farle ammettere di essere stata pagata da Samuel per mentire a Lucia sulla violenza subita da giovane. Padre Telmo quindi, si metterà alla ricerca del cocchiere che lo ha condotto all'eremo, in modo da avere le prove schiaccianti per incastrare una volta per tutte l'Alday.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Serie TV Anticipazioni Tv

L'autista darà quindi appuntamento al Martinez, per raccontargli tutta la verità, mentre Raul cercherà di rubare una statuetta in casa Alday, anche se alla fine cambierà idea, dopo Carmen lo esorterà a non diventare un delinquente come il padre.

Una vita, trame 17-22 novembre: Telmo vuole smascherare Samuel, Pena lascia Acacias

Gli spoiler svelano che Pena sarà in procinto di partire per l'Africa, per portare a termine la missione scientifica iniziata dal padre Cesar, mentre Carmen chiederà a Servante di assumere Raul come aiuto portinaio.

Il priore Espineira nel frattempo, suggerirà a Samuel di allearsi con lui, in modo da avere maggiori possibilità di sottrarre a Lucia l'eredità dei Marchesi di Valmez. Nonostante l'opposizione di Flora, Pena partirà per la missione, senza salutare la fidanzata, dando incarico ad Antonito di consegnare una lettera a Flora. Gutierrez, l'autista rintracciato da padre Telmo, non si presenterà all'appuntamento con il giovane parroco e, subito dopo, si scoprirà che qualcuno ha ferito a morte l'uomo.

Padre Martinez quindi, vedrà svanire la possibilità di incastrare Samuel. Il sacerdote però, noterà che Cesareo sarà scuro in volto dopo aver appreso la notizia della morte di Gutierrez e sospetterà che il guardiano sappia qualcosa sulla vicenda legata a Samuel.

Questo e molto altro nelle nuove puntate di Una vita in onda dal 17 al 22 novembre su Canale 5, nel consueto orario delle 14:10.