Lunedì 18 novembre, dalle ore 21:25 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di 'Live-Non è la D'Urso'. Lo show, condotto da Barbara D'Urso, vede ogni settimana la partecipazione di molti ospiti, che rilasciano spesso interviste esclusive; questa settimana l'ospite di punta sarà Heather Parisi. La showgirl, che attualmente vive ad Hong Kong, presenzierà al programma insieme al marito e ai figli: la famiglia Parisi (che apparirà nella sua interezza per la prima volta in televisione) si confronterà con le oramai note '5 sfere'. Anche Vittorio Feltri e Vittorio Sgarbi, due tra i personaggi più irascibili del panorama televisivo italiano, si misureranno con le 5 sfere.

Heather Parisi, negli ultimi giorni, ha punzecchiato ancora Lorella Cuccarini

Heather Parisi, dunque, sarà una tra gli ospiti più attesi della puntata di 'Live-Non è la D'Urso' del 18 novembre. Al suo fianco si siederà anche il marito e i suoi due figli. La famiglia Parisi dovrà sfidare cinque temutissime sfere (nelle quali si siederanno delle persone famose che avranno qualcosa da dirle) e si parlerà del tema della maternità a 50 anni.

Negli scorsi giorni Heather Parisi ha ancora punzecchiato la collega; in una recente intervista rilasciata a Verissimo, infatti, Heather aveva dichiarato di provare indifferenza nei confronti della conduttrice de 'La vita in diretta'. Lo scorso 16 novembre, la Parisi è tornata sull'argomento (senza, tuttavia, mai nominare direttamente la Cuccarini) e ha specificato su Twitter che "l'indifferenza è un atto di carità.

Perché essere indifferenti significa tollerare i comportamenti degli altri, mentre essere tolleranti significa avere carità." Nel corso dell'ospitata a Live-Non è la D'Urso è possibile che Barbara D'Urso possa tornare sull'argomento.

Live-Non è la D'Urso, tutti gli altri ospiti

Ma Heather Parisi (e la sua famiglia) non sarà l'unica a confrontarsi con le cinque sfere; stessa sorte toccherà infatti anche al critico d'arte Vittorio Sgarbi e al giornalista Vittorio Feltri.

I due, protagonisti di numerosissimi litigi davanti alle telecamere, faranno per una sera "coppia" e sfideranno insieme le sfere. Nel corso della lunga diretta sarà presente anche Taylor Mega, che racconterà come è andato davvero il collegamento (divenuto virale) della scorsa settimana [VIDEO]. Ospite, inoltre, anche Laura Desirèe; la ragazza, sconosciuta ai più in Italia, è la star di 'Naked News', notiziario canadese famoso a causa delle sue conduttrici-spogliarelliste.

Infine, è previsto anche un talk in cui alcuni vip parleranno delle loro pensioni, ritenute troppo basse. 'Live-Non è la D'Urso' sarà visibile anche in diretta streaming dal sito di 'Mediaset Play'.