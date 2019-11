Prosegue su Rai 1 l'appuntamento con Il Paradiso delle signore e arrivano le anticipazioni sulle prossime puntate in onda dal 25 al 29 novembre in prima visione assoluta. Stando agli spoiler, arriverà la tanto attesa collezione firmata Paradiso e questo rappresenterà un momento di grandissima soddisfazione per Gabriella, la quale sarà a dir poco soddisfatta del lavoro che è riuscita a fare, contenta del fatto che la sua carriera da stilista stia prendendo quota.

Il Paradiso delle signore, spoiler al 29 novembre: Marta e Vittorio partono per Parigi

E poi ancora le anticipazioni de Il Paradiso delle signore della prossima settimana rivelano che Angela avrà un crollo fisico, molto probabilmente dovuto sempre all'incidente causato da Riccardo, il quale sarà presente sul posto quando la donna si sentirà male e accorrendo subito per vedere come stia, sentendosi in colpa per quello che è successo nei giorni precedenti.

Così, la farà portare a Villa Guarnieri, dove poco dopo arriverà anche Marcello per assistere sua sorella.

Nel frattempo, alle Veneri verrà data una nuova bella notizia. In occasione della Festa di Sant'Ambrogio, verrà organizzato un nuovo servizio fotografico che vedrà le commesse protagoniste assolute. Intanto, Salvatore e Marcello si incontreranno per scambiarsi dei pareri sul da farsi dopo la vendita della Caffetteria.

Cosa si inventeranno adesso? Il giovane Amato si è già messo alla ricerca di un nuovo impiego ed ha tenuto nascosto alla famiglia la notizia comunicata da Anita.

Gli spoiler de Il Paradiso delle signore fino al prossimo 29 novembre, inoltre, rivelano che i coniugi Conti sono in procinto di partire per una trasferta a Parigi. Prima di andare via, però, organizzano tutto nel minimo dettaglio per il servizio fotografico che vede protagoniste le Veneri. I due coniugi, poi, affideranno la gestione del Paradiso delle mani di Riccardo.

Angela si allontana dalla villa improvvisamente

E poi ancora, di mattina presto Angela, mentre sta andando a lavoro, incontrerà per strada Armando e non riuscirà a stare zitta: vuole dirgli la verità su quello che ha scoperto, ossia la notizia dell'imminente licenziamento di Salvatore.

Adelaide e Riccardo avranno una conversazione, all'insaputa del fatto che Angela sta ascoltando tutto. A quel punto, però, la giovane Barbieri resterà particolarmente amareggiata e così, di punto in bianco, deciderà di lasciare la villa e di andare via senza dare alcun tipo di preavviso.

Una volta a casa, la donna scoprirà che suo fratello ha intascato un assegno piuttosto cospicuo da Umberto come risarcimento per quello che è successo.