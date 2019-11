L’avventura di Alessandro Zarino sul Trono Classico di Uomini e donne è stata piuttosto breve. Una volta archiviato il percorso sul trono più ambito d’Italia, il ventottenne napoletano è tornato a scrivere su Instagram.

Per chi non avesse seguito la vicenda, Alessandro ha effettuato la scelta a sorpresa ma ha ricevuto un due di picche da parte di Veronica Burchielli. La cosa che ha fatto più discutere, è stata l’ascesa sul trono da parte dell’ex corteggiatrice.

Nei giorni scorsi, il modello era intervenuto promettendo ai suoi fan che a breve sarebbe tornato sui social. A quanto pare il giovane ha mantenuto la promessa. In queste ore Zarino ha pubblicato un post sul proprio profilo Instagram in cui ha voluto ringraziare tutti coloro che le sono stati vicini nel percorso da tronista. Secondo Alessandro, la vicinanza delle persone, anche se a lui sconosciute, è stata molto importante.

Le parole dell’ex tronista napoletano

Nel messaggio pubblicato da Alessandro Zarino non sono mancati alcuni commenti sul percorso svolto a Uomini e Donne. Il modello ha definito il suo ruolo da tronista breve ma intenso, formato di alti e bassi. Da parte del giovane non è mancata una vena polemica, visto che la sua esperienza si è conclusa con l’amaro in bocca.

Alessandro ha riferito di avercela messa tutta nel dating-show ideato da Maria De Filippi per apparire nel migliore dei modi.

Nonostante fosse una persona introversa, il giovane ha confessato di aver sempre cercato di dare un valore ad ogni suo gesto.

Prima di concludere il suo post, l’ex tronista si è tolto qualche sassolino dalla scarpa. Ha ribadito di aver sempre fatto i fatti all’interno del programma, anziché fermarsi alle parole, come hanno fatto alcuni. Infine, Alessandro Zarino ha precisato: “A volte la sincerità, l’onestà e l’educazione non premiano, ma questo sono io libero di scegliere e a volte sbagliare”.

Amici19: Alessandro Zarino nel cast

Dopo l’opportunità di tronista a Uomini e Donne, Maria De Filippi regala un’altra possibilità ad Alessandro Zarino. Il modello napoletano sarà nel cast della diciannovesima edizione di Amici in veste di professore. Il giovane farà delle lezioni di crossfit agli allievi, visto che di professione è un istruttore. Dunque, quest’anno i ragazzi della scuola talent di Canale 5 potranno cantare su un nuovo insegnamento per affrontare al meglio il proprio percorso.

Per quale motivo Queen Mary abbia deciso di proporre un ruolo ad Alessandro Zarino non è dato saperlo. Magari avrà visto del talento nell’ex tentatore di Temptation Island. Inoltre, dopo le polemiche legate al trono di Veronica Burchielli, la conduttrice avrà voluto mettere a tacere ogni voce.