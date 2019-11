C’è grande attesa a Mediaset per quella che si preannuncia un’edizione scoppiettante della versione celebrity del padre di tutti i reality. Stiamo parlando del Grande Fratello Vip, programma campione di ascolti negli anni scorsi, tanto da far rispolverare anche l’edizione Nip (non important people) con Barbara d’Urso alla conduzione. Orfano di Ilary Blasi, che abbandona dopo appena tre anni di conduzione, il Grande Fratello Vip si ritrova in mano ad un uomo per la prima volta in 20 anni: Alfonso Signorini.

Il giornalista è un vecchio conoscente del Grande Fratello, sa benissimo qual è il meccanismo del reality ed è un esperto conoscitore delle dinamiche che si possono venire a creare tra le mura della casa più spiata d’Italia. Ed è per questo che, forte della sua esperienza di tanti anni da opinionista, questa volta, per la sua prima esperienza da conduttore di reality, Signorini sta affilando le armi, puntando ad un cast che possa lasciare di stucco i tanti appassionati del programma.

Si tratta di personaggi di punta e grandi artisti, che con le loro storie hanno il potenziale per far appassionare il pubblico. Dopo le varie indiscrezioni trapelate negli ultimi giorni, che vedrebbero verso la porta rossa Antonella Elia, il tronista Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne e la showgirl Paola di Benedetto, ecco che spuntano altri due nomi di peso, che potrebbero essere determinanti per il successo del programma.

Clizia Incorvaia verso la firma

A lanciare la bomba nelle scorse ore su Dagospia è stato il giornalista Alberto Dandolo: Clizia Incorvaia sarebbe vicina alla firma del contratto che la condurrà per qualche mese nella casa più spiata d’Italia. L’influencer Clizia Incorvaia, ex moglie del leader delle “Vibrazioni” Francesco Sarcina, è stata al centro del Gossip estivo per i numerosi tradimenti di Sarcina, accusato dalla donna di rimorchiare sui social.

Clizia è balzata alla cronaca rosa non tanto per l'infedeltà del marito, quanto per il bacio che sostiene di aver dato a Riccardo Scamarcio, grande amico e testimone di nozze del cantante. Dopo mesi di silenzio la Incorvaia ha trovato il coraggio di parlarne nel salotto di “Live Non è la d’Urso”. La donna ha dimostrato di avere un carattere forte, capace di innescare dinamiche interessanti all’interno della casa del Grande Fratello Vip.

Loredana Lecciso: 'Grande Fratello Vip? Vedremo!'

Come se non bastassero i primi nomi trapelati in queste settimane, Alfonso Signorini pare stia per chiudere un altro colpo da maestro: portare Loredana Lecciso all’interno del reality vip di Canale 5. L'ex compagna di Albano Carrisi, il leone di Cellino San Marco, ne ha parlato in una lunga intervista esclusiva concessa al settimanale Mio, in cui al centro dell'attenzione c'era ancora una volta il triangolo con l'ex moglie di Albano Romina Power.

Alla domanda se parteciperebbe o meno al Grande Fratello Vip, Loredana non si è esposta più di tanto, ma ha lasciato la porta aperta. Un segnale evidente e di buon auspicio rispetto ai categorici no degli anni passati. “Il GF Vip? Forse. Non nego di averci fatto un pensierino”. In attesa di nuovi scoop la quarta edizione del Grande Fratello Vip dovrebbe iniziare, salvo imprevisti, martedì 7 gennaio su Canale 5.