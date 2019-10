Terzo, e ultimo, appuntamento settimanale con il trono over di Uomini e donne. Nella puntata di oggi, mercoledì 30 ottobre, continuerà la discussione tra Pamela ed Enzo, per Jean Pierre invece arriveranno altre due signore per conoscerlo. Simone, invece, ha "l'imbarazzo della scelta", infatti sta conoscendo ben quattro dame.

Uomini e Donne, anticipazioni: Enzo non vuole ancora lasciare il programma con Pamela

Se fino alla settimana scorsa Enzo si dichiarava "fidanzato" con Pamela, a oggi le cose sono cambiate parecchio.

Dopo varie incomprensioni, nella puntata di oggi 30 ottobre, il cavaliere dichiarerà che non è il momento giusto per effettuare questo passo e la dama, ovviamente, non la prenderà bene, pensando addirittura di lasciare il programma.

Per quanto riguarda Jean Pierre, invece, in studio arriveranno per lui due nuove dame. Ovviamente la cosa non farà piacere a Gemma Galgani, visto che, oltre a lei, l'uomo sta già conoscendo Antonella e Aurora: chissà se manterrà anche queste due corteggiatrici.

Per Simone, invece, le conoscenze vanno a gonfie vele, infatti sta sentendo ben quattro donne contemporaneamente. Per scoprire se tutti i rapporti, almeno per oggi, andranno a buon fine, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.