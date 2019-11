Da diverso tempo si parla del caso del presunto tradimento di Ambra Lombardo, ex gieffina, nei confronti di Kikò Nalli, suo attuale compagno ed ex marito di Tina Cipollari. I due si sono innamorati all'interno della Casa del Grande Fratello Vip e la loro relazione è continuata fuori. Gaetano Arena, loro compagno di avventura, un po' di tempo fa ha confessato di aver avuto un flirt proprio con la Lombardo, dichiarando che si sono scambiati un bacio che, a quanto pare, sarebbe stato fotografato. Ambra, sostenuta dal suo Kikò, ha sempre smentito questa relazione e ne ha parlato questa mattina durante la puntata di Mattino Cinque.

Ambra Lombardo parla del presunto bacio con Arena

Oggi a Mattino Cinque la bella Ambra Lombardo ha voluto svelare la sua verità riguardo al presunto bacio con Gaetano Arena. Sono diverse settimane che la donna si difende dalle pesanti accuse che la riguardano e che dicono che lei avrebbe tradito Kikò Nalli proprio con il loro ex compagno del Grande Fratello, Gaetano. Kikò sostiene la sua donna ed entrambi ritengono di essere stati ingannati da Arena, che a loro dire avrebbe messo in scena tutto per avere un po' di visibilità.

Ambra, nel salotto di Federica Panicucci, ha detto di essere molto delusa dal comportamento di Gaetano, perché sia lei che Kikò lo ritenevano un amico. La donna ha spiegato che Arena avrebbe deciso di creare questo falso Gossip, modificando le foto che sono poi state pubblicate. L'incontro tra i due è avvenuto realmente, ma la Lombardo nega fermamente di aver baciato Arena, affermando che sicuramente c'è stata un'alterazione delle fotografie che li ritraggono insieme.

Sia lei che Kikò hanno parlato direttamente con Arena, ma non sono riusciti ad arrivare al punto di farlo ammettere che si tratta solamente di una messa in scena. Ambra ha ammesso che lei e Kikò si sentono ingannati e traditi, perché si fidavano di Gaetano e non avrebbero mai pensato che arrivasse a tanto. La donna ha spiegato di non averlo mai baciato, sottolineando che se avesse voluto farlo non lo avrebbe certo fatto in mezzo alla strada dove sicuramente li avrebbero visti.

Nello studio di Mattino Cinque tutti sembrano credere alla versione data da Ambra, ma ovviamente non si può avere la certezza di quanto sia accaduto realmente.

Ambra Lombardo: "La foto del bacio è stata alterata, menti sovrapposti"

Ambra Lombardo ha spiegato di aver fatto analizzare le fotografie da un fotografo esperto, che ha sottolineato come il fatto che siano state modificate è evidente visto che il mento di Gaetano Arena è sovrapposto a quello di Ambra in modo del tutto innaturale.

La foto pare dunque sia stata realmente modificata. Secondo la Lombardo si tratta di un gioco messo su da Gaetano per riuscire ad ottenere maggiore visibilità apparendo sui giornali e nelle trasmissioni televisive. La donna è fermamente convinta che lui l'abbia trascinata in una trappola con quell'incontro. Arena, però, continua a sostenere la sua versione, confermando in diverse occasioni di aver realmente baciato la Lombardo e di avere avuto un flirt con lei.

Non ci resta che attendere che la verità venga fuori al più presto.