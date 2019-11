Mancano poco più di 10 giorni al ritorno in Tv di Amici: i profili social ufficiali del talent-show, infatti, nelle scorse ore hanno anticipato che la 19esima edizione debutterà su Canale 5 sabato 16 novembre. A differenza di quello che è successo negli ultimi anni, nel 2019 non dovrebbero essere trasmessi su Real Time i casting che i professori hanno fatto durante l'estate: sarà direttamente Maria De Filippi a presentare al pubblico i nuovi allievi della scuola più famosa della televisione.

Torna 'Amici Nip': tra 10 giorni la formazione della classe

A poche settimane dalla finale di Amici Celebrities, è stata ufficializzata la data del debutto della nuova edizione "Nip" del talent-show. Sui profili Instagram, Twitter e Facebook della trasmissione Mediaset, infatti, nelle scorse ore è stato pubblicato un video che svela il giorno in cui sarà mandata in onda la prima puntata dell'edizione numero 19.

"Si sono presentati in migliaia ai provini, li abbiamo selezionati con attenzione ed ora siamo pronti", si legge nel post che gli addetti ai lavori hanno caricato in rete nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 4 novembre. "Sabato 16 novembre si formerà la classe di Amici 19, vi aspettiamo su Canale 5".

I cantanti e ballerini che avranno l'arduo compito di non far rimpiangere Alberto Urso, Giordana Angi e tutti gli altri allievi dell'anno scorso, saranno presentati ai telespettatori tra una decina di giorni, non si sa ancora se in diretta oppure nel corso di una puntata registrata.

Nessuna news sui casting di Real Time

La notizia che è stata diffusa nelle scorse ore su Amici, è arrivata come un fulmine a ciel sereno per i fan: a differenza di quello che è successo nel recente passato, infatti, quest'anno non sono stati trasmessi su Real Time i provini che gli aspiranti allievi hanno sostenuto davanti alla commissione durante l'estate.

Il debutto di molte delle precedenti edizioni del talent-show, infatti, è stato preceduto da una serie di puntate condotte da Marcello Sacchetta, Lorella Boccia e Paolo Ciavarro in cui venivano mostrate al pubblico tutte le fasi della selezione che dovevano affrontare i cantanti e i ballerini.

La 19esima edizione, invece, comincerà direttamente con il consueto appuntamento del sabato pomeriggio su Canale 5: sarà Maria De Filippi, infatti, ad informare la gente da casa circa l'identità di coloro che formeranno la nuova classe della scuola.

Ancora nessuna novità, infine, sulla commissione: non si sa se gli insegnanti di canto e ballo che hanno animato la passata edizione di Amici saranno tutti confermati nel loro ruolo oppure se qualcuno di loro sarà sostituito.